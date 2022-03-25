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Buğday fiyatları ikiye katlandı! Almanya'da ekmek 10 euro olabilir

25.03.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası buğday fiyatları iki katına çıktı. Buğday ithalatının Avrupa'ya durması sebebiyle ekmek fiyatlarının Almanya'da ekmeğin 10 euro’ya yükselebileceği konuşuluyor.

Buğday fiyatları ikiye katlandı! Almanya'da ekmek 10 euro olabilir

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan çatışmaların neden olduğu tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle bir ekmeğin 10 Euro’ya satılabileceği ifade ediliyor.Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırılar Avrupa genelinde gıda ürünlerinin fiyatlarında ciddi artışa neden oldu. Tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, Avrupa’nın Ukrayna’dan ithal edemediği ürünler nedeniyle raflar da boş kaldı. Rafların yanı sıra Almanya’da ekmek fiyatının 10 Euro’ya yükselebileceği konuşuluyor. Schleswig Holstein Çiftçiler Birliği Başkan Yardımcısı Klaus-Peter Lucht, Almanya’da 3-4 Euro’ya satılan bir ekmeğin fiyatının yakında 10 Euro’ya çıkabileceğini söyledi. Ekmek ve gıda fiyatlarının Almanya'da aşırı derecede yükselmesine, buğday fiyatlarının önceki seneye nazaran iki katına çıkmış olmasının sebep olduğu belirtiliyor.

Rusya ve Ukrayna'dan buğday ithalatının Avrupa'ya durması sebebiyle fiyatların katlanarak artacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, daha ucuz ürün satan süper marketler zinciri Aldi 150 ürün için fiyatları artırdığı açıkladı. Bir kilo buğday unu yüzde 15.6'lık bir artışla 39 cent yerine 45 cente mal oluyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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