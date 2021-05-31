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Cardano kurucusu: Şu anki sistemde hiçbir şey çalışmıyor!

31.05.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cardano kurucusu Charles Hoskinson, kişisel Youtube kanalından yaptığı açıklamada kripto paraların durumuna ilişkin açıklamalar yaptı. Her yıl trilyon dolarlık değer üretildiğini ifade eden Hoskinson, her sene milyarlarca işlem yapılabilmesi için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Cardano kurucusu: Şu anki sistemde hiçbir şey çalışmıyor!

Kripto para piyasasına ilişkin çarpıcı açıklamalar yapan Cardano kurucusu, şu anki ekonomik ve politik sistemin çürümüş olduğunu belirtti. 2017/2018 dönemindeki gibi kripto para ekosisteminde her şeyin Bitcoin’e bağlı olmadığını belirtti.

İşte Hoskinson'ın açıklamaları:

BITCOIN ÇIKARSA HER ŞEY ÇIKARDI

2017/2018 döneminde Bitcoin çıktığı zaman her şey çıkardı. Düştüğünde de her şey aşağı giderdi. Şimdi öyle değil. Kısa bir süre içinde dominans yüzde 43’e kadar düşebiliyor. 2020/2021 döneminde böyle değil. Artık kurumlar da sadece Bitcoin almıyor. Başka seçeneklere de yöneliyorlar. Regülasyonlar ciddi hale geldi. Topluma bu sistemi entegre etme konusu eskisi gibi gözardı edilmiyor.

ŞU ANKİ SİSTEMDE HİÇBİR ŞEY ÇALIŞMIYOR

Hiçbir şeyin çalışmadığı, küçük bir grup insanın dünyayı yönettiği ve hiçbir şeyin çalışmadığı bankaların güvensiz olduğu, yolsuzluğun arttığı bir dünyada yaşıyoruz. Ve politikacılar hala bu sistemin iyi olduğunu belirtiyor. Bu size ‘Kanser çok iyi bir şeydir’ demek gibi…

ada...

KANUNLAR OTOMATİK İŞLEYECEK

İnsanlar artık neyin ne olduğunu anlamaya başladı ve biz şu anda daha iyi bir sistem kuruyoruz. Önümüzdeki 10 yılda para politkalarında çok daha fazla bir gelişmişlik olacak. Finansal mühendislik gelişecek. Varlıkların kripto paralara geçtiğini göreceğiz. Otomasyon, inovasyon olacak. Kanunlar otomatik olarak işleyecek.

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MADENCİLİĞİ YASAKLAMAK SAÇMA SAPAN

Makro dinamikler artık bizim yani kripto’nun tarafında ilerlemeye başlıyor. Tek bir ulus devletin aldığı saçma sapan bir madenciliği yasaklama kararından dolayı hash oranlarının düşmesinden korktuğumuz günlerin çok ötesine gideceğiz.

AFRİKA EN İYİSİ

Benim bu anlamda en büyük tutkularımdan biri de Afrika. Şu anki kullanım alanlarını görmek için oradan daha iyi bir yer yok. Oradaki ülkeler de bizimle çalışmak ve bu sistemin iyiliklerinden yararlanmak istiyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
Ethereum Kripto para
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