En büyük kripto para borsalarından Binance'in CEO'sundan Elon Musk'a yanıt!

Yüksek miktarda elektrik tüketimine sebep olan kripto para madenciliği, son dönemde Türkiye de dâhil olmak üzere dünyada ilgi görüyor. Başta Bitcoin olmak üzere birçok kripto para tüketilen enerji sebebiyle gündeme geldi.

Yaptığı spekülatif açıklamalar nedeniyle kripto para dünyasında değişimlere sebep olan Tesla'nın CEO'su Elon Musk da konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Fakat elektrikli otomobil üreticisi Musk'a cevap, en büyük kripto para borsalarından Binance'in CEO’su CZ’den geldi.

Binance CEO'su Changpeng Zhao kısa ismiyle CZ, Twitter'dan yaptığı açıklamasında, "Arabaları çalıştırmak için elektrik kullandığınız zaman bu çevre dostu oluyor. Dünyanın en etkili finansal ağlarını çalıştırmak için elektrik kullandığınızda bu çevresel sorun oluyor" ifadelerini kullandı.

CZ ayrıca paylaşımının sonuna kahkaha emojisi de ekledi.

Binance CEO'su geçen hafta yaptığı açıklamada, Bitcoin için iddiaları sözler söylemişti. CZ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sebebiyle online gerçekleştirilen Consensus 2021 konferansında önceden kaydedilen bir açıklama yayınladı. CEO Changpeng Zhao, "500 milyon insanın zihninde yer edinmiş ortadaki teknoloji düşünüldüğünde, artık hiç kimse kapatamaz diye düşünüyorum" açıklamasında bulunmuştu.



