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Cezayir'de 8 yıl aradan sonra asgari ücret 20 dolar artırıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.05.2020 10:19 | Son Güncelleme

Cezayir'de 8 yıl aradan sonra ilk kez asgari ücretin artırılarak 170 dolara çıkarılmasına karar verildi.

Cezayir'de 8 yıl aradan sonra asgari ücret 20 dolar artırıldı

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un da katıldığı video konferans yöntemiyle düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, Tebbun'un ülkede yaklaşık 150 dolar olan asgari ücrete 2 bin dinar (20 dolar) zam yapılması talimatını verdiği belirtildi.

Söz konusu zam kararının haziran ayı başından itibaren uygulanacağı aktarılan açıklamada, hazirandan itibaren ayrıca aylık geliri 30 bin dinardan (225 dolar) az olan kişilerden de vergi alınmamasına karar verildiği vurgulandı.

Cezayir'de 2012'den beri asgari ücret 18 bin dinarda (yaklaşık 150 dolar) sabit kalmıştı.

Cezayir, dünya piyasalarında petrol fiyatlarının düşmesiyle 6 yıldır ekonomik kriz yaşıyor. Ülke, döviz gelirlerinin yüzde 93'ünü doğal gaz ve petrolden elde ediyor.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir, asgari ücret, zam,

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