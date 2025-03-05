Çin, 2025 yılı için yüzde 5 civarında büyüme hedefliyor

Başbakan Li Çiang, Pekin'de düzenlenen Çin Ulusal Halk Kongresinin (ÇUHK) yıllık genel kurulunda, hükümetin çalışma raporunu ve bütçe taslağını meclise sundu.

Çin'in gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) 2024'te yüzde 5 artışla 134,9 trilyon yuana (yaklaşık 18,5 trilyon dolar) ulaştığını ifade eden Başbakan Li, 2025'te de yüzde 5 civarında büyüme hedeflediklerini belirtti.

Geçen yıl kentlerde 12,56 milyon yeni istihdam oluşturulduğuna işaret eden Li, 2025'te 12 milyonu aşkın yeni istihdam sağlayarak işsizliği yüzde 5,5 civarında tutmayı amaçladıklarını kaydetti.

Li, deflasyon baskısının yoğun hissedildiği bir yılın ardından 2025 için enflasyon hedefini yüzde 2 olarak açıkladı.

BÜTÇE AÇIĞI HEDEFİ ARTIRILDI

Hükümet, bütçe açığının GSYH'ye oranı hedefini yüzde 3'ten yüzde 4'e çıkararak, dış belirsizliklerin arttığı bir dönemde büyümeyi teşvik edici politikalar için kesenin ağzını açmaya niyetli olduğunu gösterdi.

Li, bütçe açığının 2025'te 1,6 trilyon yuan (220 milyar dolar) artışla 5,66 trilyon yuana (780 milyar yuana) ulaşmasını hedeflediklerini kaydetti.

Hükümetin 2025'te 1,2 trilyon yuan (170 milyar dolar) bütçe artışına gideceğine vurgu yapan Li, genel kamu bütçesinin 29,7 trilyon yuana (4,09 trilyon dolar) çıkacağının altını çizdi.

Li, merkezi hükümetin 1,3 trilyon yuan (180 milyar dolar) değerinde ultra-uzun vadeli devlet tahvili çıkaracağı ve kamu bankalarının sermaye yenilemesi için 500 milyar yuan (68,82 milyar dolar) özel amaçlı devlet tahvili çıkaracağını ifade etti.

Yerel yönetimlerin özel amaçlı borç tahvili çıkarma kotasının 4,4 trilyon yuana (610 milyar dolar) yükseltileceğini aktaran Li, söz konusu borçların inşaat yatırımları, arazi satın alma ve ayırma, konut stoku satın alma ve yerel yönetimlerin özel şirketlere vadesi geçmiş borç ödemelerini yapması için kullanılacağını bildirdi.

Başbakan Li, harcamalarını yapısal olarak da geliştireceklerini, halkın refahına, tüketimi artırmaya ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacak daha etkin kaynak kullanımına yöneleceklerini vurguladı.

KAMU HARCAMALARI

Taslak bütçede merkezi hükümet harcamalarının 2025'te geçen yıla kıyasla yüzde 6,9 artacağı, savunma bütçesinin yüzde 7,2, dışişleri bütçesinin yüzde 8,4, kamu güvenliği harcamalarının ise yüzde 7,3 yükseleceği bildirildi.

2025'te savunma harcamalarının yüzde 7,2 artışla 1 trilyon 784 milyar 665 milyon yuana (yaklaşık 250 milyar dolar), iç güvenlik harcamalarının yüzde 7,3 artışla 242 milyar 828 milyon yuana (33,42 milyar dolar) ve dışişleri harcamaların yüzde 8,4 artışla 64 milyar 506 milyon yuana (8,88 milyar dolar) çıkacağı belirtildi.

Eğitim harcamalarının yüzde 5 artışla 174 milyar 443 milyon yuana (24,01 milyar dolar), bilim ve teknoloji harcamalarının yüzde 10 artışla 398 milyar 119 milyon yuana (54,8 milyar dolar), hububat, gıda yağları ve diğer malzemelerin stoklanmasına yapılan harcamaların yüzde 6,1 artışla 131 milyar 660 milyon yuana (18,12 milyar dolar) çıkarılacağı, bütçeden borç faizlerine ödenen paranın da yüzde 10,2 artarak 834 milyar 550 milyon yuan (114,86 milyar dolar) olacağının öngörüldüğü kaydedildi.

TARİFE BARİYERLERİ KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRLERİNİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Yeni dönemde Çin ekonomisini olumsuz etkileyebilecek faktörlere dikkati çeken Li, dünyanın yüzyılda görülmeyen değişimlerden geçtiğini, giderek daha karmaşık ve zorlayıcı hale gelen uluslararası koşulların Çin'i ticaret, bilim ve teknoloji alanlarında olumsuz etkileyebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Küresel ekonomik büyüme ivmesini kaybederken tek taraflılığın ve korumacılığın yükselişte olduğuna işaret eden Li, tarife bariyerleri yükselirken çok taraflı ticaret sisteminde kesintiler oluşabileceğini, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarı ve uluslararası ekonomik akışların bundan etkilenebileceğini belirtti.

Li, Çin'in ekonomik toparlanma ve büyüme temelinin sağlam olduğunu ancak iç piyasada etkin talep ve tüketimin zayıf kaldığını, bazı yerel yönetimlerin ödeme zorluğu çektiğini, istihdam ve gelir artışında sorunlar yaşandığını ifade etti.

Hükümetin çalışma raporu ve taslak bütçe, ÇUHK'un 11 Mart'taki kapanış oturumunda oylanarak kabul edilecek. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır