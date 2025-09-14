FİNANS

Çin, ABD'den ithal analog çiplere damping soruşturması başlattı

Çin, ABD'den ithal, "analog çip" adı verilen, doğrusal entegre devre ürünlerine damping (fiyat indirme) soruşturması başlattığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Ciangsu Eyaleti Yarı İletken Üreticileri Birliğinin yerel endüstri adına yaptığı şikayet başvurusu üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

2022-2024 yıllarını kapsayan dönemde ABD'nin Çin'e analog çip ihracatı yüzde 37 artarken ürün fiyatlarının yüzde 57 azaldığı aktarılan açıklamada, bunun yerli ürünlerin satış fiyatında baskı yarattığı ve yerli endüstrinin üretimi ile operasyonlarına zarar verdiğine işaret edildi.

Açıklamada, Bakanlığın yasal prosedürlere uygun soruşturma yürüteceği ve sonunda bulgulara dayalı olarak nesnel ve tarafsız bir karara varacağı kaydedildi.

ABD'YE "AYRIMCILIK" SORUŞTURMASI

Ticaret Bakanlığı ayrıca, ABD'nin Çin'den ithal yarı iletken ürünlere yönelik uygulamalarına karşı "ayrımcılık" soruşturması açtığını duyurdu.

Soruşturma, Çinli şirketlerin, ABD'nin 2018'den bu yana Çin'in ulusal çip endüstrisine yönelik başlattığı soruşturmalar ve aldığı önlemler nedeniyle ayrımcılığa uğrayıp uğramadığını ele alacak.

3 ay sürecek soruşturma gerek görüldüğü takdirde aynı sürelerde 1 yıla kadar uzatılabilecek.

Çin'in Dış Ticaret Yasası'nın 7. maddesi, herhangi bir ülke veya bölgenin ayrımcı yasak, kısıtlama ve uygulamalarına "karşı-tedbirlerle" yanıt verilmesine olanak tanıyor.

ÇİN, MADRİD'DEKİ MÜZAKERELER ÖNCESİNDE ABD'YE TAVIR ALIYOR

Pekin yönetiminin damping ve ayrımcılık soruşturmaları başlatma kararlarını, ABD ve Çin heyetlerinin 14 Eylül'de Madrid'de başlayacak ekonomi ve ticaret görüşmelerinin yeni turu öncesinde alması dikkati çekti.

Ticaret Bakanlığı, bugün yayımladığı bir diğer açıklamada, Washington yönetiminin, 12 Eylül'de, aralarında yarı iletkenler, biyoteknoloji, havacılık, ticaret ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösterenlerin de olduğu 23 Çinli şirketi, ihracat kontrolü uygulanacak varlık listesine almasına tepki göstermişti.

Çin ve ABD'nin ekonomi ve ticaret görüşmeleri için yarın Madrid'de bir araya geleceği hatırlatılan açıklamada, "Bu arka planda, ABD'nin Çin işletmelerine yaptırım uygulama kararı, gerçek niyetine ilişkin soru işaretlerine yol açıyor." ifadesine yer verilmişti.

ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), "ulusal güvenliğe ve dış politika çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulundukları" gerekçesiyle aralarında 23 Çin şirketinin olduğu 32 firmayı "özel lisansa tabi kuruluşlar" listesine eklediğini bildirmişti. (AA)

HABER ÖZETİ

  • Ticaret Bakanlığı, Ciangsu Eyaleti Yarı İletken Üreticileri Birliği'nin şikayeti üzerine bir soruşturma başlattı.
  • 2022-2024 döneminde ABD'nin Çin'e yapılan analog çip ihracatında yüzde 37 artış yaşanırken, ürün fiyatlarının yüzde 57 düştüğü belirtildi.
  • Bakanlık, yasal prosedürler çerçevesinde nesnel ve tarafsız bir soruşturma yürüteceğini ifade etti.
  • ABD'ye karşı ayrımcılık soruşturması, Çinli şirketlerin 2018'den itibaren uygulanan önlemler nedeniyle ayrımcılığa uğrayıp uğramadığını inceleyecek.
  Çin, ABD ile yapılacak ekonomi ve ticaret görüşmeleri öncesinde damping ve ayrımcılık soruşturmaları başlatma kararı aldı.
