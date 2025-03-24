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Çin Başbakanı Li, ekonominin dış şoklara hazırlıklı olduğu mesajını verdi

24.03.2025 15:09
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Çin Başbakanı Li Çiang, ülke ekonomisinin dış belirsizliklerden kaynaklanan en kötü senaryolara hazırlıklı olduğunu ve daha fazla sektörü dış yatırıma açacaklarını bildirdi.

Çin Başbakanı Li, ekonominin dış şoklara hazırlıklı olduğu mesajını verdi

Başbakan Li, Pekin'de dün başlayan Çin Kalkınma Forumu'nun açılışında, uluslararası iş dünyasının temsilcilerine hitap etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci iktidar dönemindeki tarife artışları ve Çin'e ekonomik kısıtlamalarının yarattığı belirsizlik ortamında yabancı yatırımcılara güven telkin etmeye çalışan Başbakan Li, "Olası beklenmedik şoklara karşı hazırlıklıyız. Elbette bunların büyük bölümü dış kaynaklı. Çin hükümeti, gerektiğinde ekonominin sağlıklı işleyişini temin için yeni politikaları devreye sokacak." dedi.

Li, Çin'in dışa açılma politikasına bağlı olacağını belirtirken, yabancı yatırımcılara da tek taraflılığa ve korumacılığa karşı çıkma çağrısında bulundu.

Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek ve robot üreticisi Unitree gibi şirketlerin başarısının tesadüf olmadığına, bunun ülkenin inovasyonu güçlendirmeye yönelik uzun dönemli politikalarının sonucu olduğuna işaret eden Li, "Hızla büyüyen fidanların ardında bir yağmur ormanı oluşuyor. Bir sonraki DeepSeek her an ortaya çıkabilir." ifadesini kullandı.

Li, hükümetin, sahibinin yerli mi yabancı mı olduğuna bakmaksızın tüm şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını korumaya çabalayacağını vurgulayarak, "Fikri mülkiyet koruması ve sınır aşırı veri transferi konusundaki problemleri etkin şekilde çözeceğiz. Yabancı girişimlerin Çin pazarına daha derin bütünleşmesini sağlamak üzere hizmet güvencesini güçlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yabancı yatırımların Çin kalkınması açısından "vazgeçilmez" olduğunun altını çizen Li, finans, internet, telekomünikasyon, sağlık ve eğitim dahil daha fazla sektörü dışa açacaklarını ifade etti.

Çin Kalkınma Forumu'na, bu yıl aralarında Apple, Blackstone, Broadcom, Pfizer, FedEx, BMW, Mercedes, Suudi Aramco, Rio Tinto, Samsung, HSBC, Standart Chartered ve Temasek Holdings'in olduğu 80'den fazla uluslararası şirketin üst düzey yöneticisi katılıyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin Ekonomi
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