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Piyasaları tedirgin eden işlem! Evergrande'nin hissesi işleme kapatıldı

04.10.2021 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en borçlu gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande'nin hisseleri Hong Kong borsasında işleme kapatılırken, nakit darboğazındaki şirketin varlıklarını satabileceğine dair piyasalarda spekülasyona neden oldu.

Piyasaları tedirgin eden işlem! Evergrande'nin hissesi işleme kapatıldı

Çin'in bir zamanlar en büyük gayrimenkul geliştirme şirketi olan Evergrande 305 milyar dolar olan borcunu ödeyemediği için ülkenin en büyük yeniden yapılandırmasıyla karşı karşıya kalabilir.

HONG KONG BORSASINDA KAPATILDI

Hong Kong borsası Evergrande ve Evergrande Property Services Group'un hisselerinin işleme kapatılmasına dair bir gerekçe bildirmezken, hisselerin işleme kapatılması konusunda kimin adım attığı kesin değil. Evergrande henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Ancak, bu adım varlık satışına gidilebileceği spekülasyonlarına neden olurken, aynı zamanda Evergrande iflas eder ya da tasfiye edilirse piyasalarda krizin Çin'in gayrimenkul sektörüne ya da genel olarak tüm ekonomiye yayılabileceği riskine dair endişeleri tekrar gündeme getirdi.

Çinli gayrimenkul grubu Hopson Development büyük bir satın alım ve muhtemel bir zorunlu çağrı açıklaması beklediğini belirtmesinin ardından hisselerinin işleme kapatıldığını duyurdu.

Bu anlaşmanın Evergrande ile bağlantılı olup olmadığı bilinmezken, Hopson konuya ilişkin başka bir açıklama yapmadı.

Hisselerin işleme kapatılmasının ardından offshore yuan dolar karşısında yaklaşık %0.3 değer kaybederken, Hong Kong Hang Seng endeksi de geriledi.

DÜNYANIN EN BORÇLUSU

Shenzhen merkezli olan China Evergrande Group, dünyanın en borçlu Gayrimenkul geliştirme şirketi olarak biliniyor.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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