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Çin'de kömürle çalışan santrallerin elektrik satış fiyatlarındaki kısıtlamalar esnetiliyor

13.10.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin, artan kömür fiyatlarının yol açtığı elektrik arzı krizine çözüm olarak, kömürle üretim yapan santrallerin elektrik satış fiyatlarını piyasa koşullarına göre daha yüksek oranlarda arttırmasına izin verecek.

Çin'de kömürle çalışan santrallerin elektrik satış fiyatlarındaki kısıtlamalar esnetiliyor

Ülkenin ana ekonomik planlama organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, yayımladığı açıklamada, kömürle çalışan elektrik santrallerinin satış fiyatlarını yüzde 20 oranında arttırmasına izin verileceğini açıkladı.

Hükümetin belirlediği fiyatlandırma sisteminde, satış fiyatının baz fiyatlara göre en fazla yüzde 10 ila 15 oranında arttırılmasına izin veriliyordu.

FİYAT SINIRLAMASI OLACAK

Komisyon ayrıca yüksek miktarda elektrik tüketen işletmelere yönelik fiyat artışlarının yüzde 20 ile sınırlandırılmayacağını, fiyat dalgalanmasına izin verileceğini belirtti.

Dalgalı fiyat rejiminin bu türden işletmeleri enerji verimliliklerini artırmaya teşvik etmesinin amaçlandığı ifade edildi.

  • Hane halkı tüketicileri ve tarım işletmeleri artışlardan muaf tutulacak

Komisyon, hane halkı tüketicilerinin ve tarım işletmelerinin 15 Ekim'de yürürlüğe girecek yeni kurallardan muaf tutulacağını kaydetti.

Elektrik üretiminin yüzde 56'sı kömürle çalışan termik santrallerden sağlanan Çin'de, küresel kömür fiyatlarının artması nedeniyle kömür arzında ve buna bağlı elektrik üretiminde sıkıntılar yaşanıyor.

Fiyat artışına ve dalgalanmasına izin verilmesinin üreticileri teşvik ederek elektrik arzını arttıracağı umuluyor.

20 BÖLGEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Üreticiler, girdi maliyetinin zarar edecek oranda artması nedeniyle elektrik arzını durdurmak zorunda kalmış, bu sebeple Çin ana karasındaki 31 eyalet ve bölgenin 20’sinde eylülde aralıklı elektrik kesintileri meydana gelmişti.

Hane halkı elektriğinin büyük ölçüde kömürler çalışan santrallerden sağlandığı kuzeydoğu eyaletlerinde çok sayıda kentte habersiz elektrik kesintileri yaşanırken, iç, güney ve doğu eyaletlerinde çok sayıda fabrika ve imalathaneye kesintili elektrik verilmesi üretimde sıkıntılara yol açmıştı.

Kesintiler nedeniyle Apple ve Tesla gibi büyük küresel şirketlerin yanı sıra küresel imalat zincirlerinde önemli rolü olan çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletme üretime ara vermek zorunda kalmıştı. (AA)

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