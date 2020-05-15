Çin’de Kovid-19 salgını sonrası işsiz sayısı 70 milyonu geçmiş olabilir

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ülkede 28 yıl sonra ilk kez ekonomi küçülürken, işsiz sayısının 70 milyonu geçtiği belirtiliyor. Ülkenin orta kesimindeki Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan salgın nedeniyle ülkede bugüne kadar 4 bin 633 kişi yaşamını yitirdi, 82 bin 929 vaka görüldü. Salgın dünya genelinde 4 milyon fazla kişiye bulaşırken, 290 binden fazla kişi de hayatını kaybetti. Kovid-19 salgını, ilk ortaya çıktığı ülke Çin'de başta yaklaşık 60 milyon nüfuslu Hubey eyaleti ile birçok civar kent ve eyalette hayatı durma noktasına getirdi. Ülkede birçok şehirde alınan salgın önlemleri nedeniyle fabrika ve iş yerleri belirli bir süre kapalı kaldı. Ekonominin e-ticaret ve çevrimiçi çalışan sektörleri hızlanırken, sanayi, imalat ve hizmet sektörü ciddi anlamda etkilendi. Yaşları 16 ila 59 yaklaşık 890 milyon kişinin çalışabilir grupta olduğu ülkede kapanan fabrika ve iş yerleri, bir yandan ülke ekonomisinin daralmasına yol açtı, diğer yandan ülkedeki işsiz sayısı salgının etkilerinin ne denli büyük olduğunu gözler önüne serdi.

EKONOMİ İLK ÇEYREKTE YÜZDE 6,8 DARALDI Çin Ulusal İstatistik Bürosunun (NSB) 17 Nisan’daki açıklamasına göre, ülke ekonomisi salgının etkisiyle ilk çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 6,8 daraldı. Bu oran, Çin hükümetinin 1992'den bu yana yayımladığı resmi büyüme rakamları arasında en kötü performansa işaret etti. Ülke ekonomisi ilk çeyrekte geçen yılın son çeyreğine kıyasla da yüzde 9,8 daraldı. Ülkede işsizlik oranı ocakta yüzde 5,3, şubatta yüzde 6,2, martta ise yüzde 5,9 olarak açıklanırken ülkedeki toplam işsiz sayısına ilişkin bilgi verilmedi. NSB’nin açıklamasına göre ilk üç çeyrekte yaklaşık 5 milyon kişinin işini kaybettiği ve toplam 20 milyonu aşkın işsizin olduğu tahmin ediliyor. 'İŞSİZ SAYISI 70 MİLYONU GEÇMİŞ OLABİLİR' Öte yandan Şandong merkezli finans şirketi "Zhongtai Securities"in nisan ayı sonunda yayımladığı bir raporda, NSB’nin açıklamalarının diğer ekonomik göstergelerle uyuşmadığı, işsizlik oranı ve işsiz sayısının çok daha fazla olabileceğine dikkat çekildi. Raporda "Bizim hesaplamalarımıza göre işsiz sayısı yüzde 20’nin üzerine çıkmış durumda. Şu anda işsiz insan sayısı 70 milyonu geçmiş olabilir." ifadeleri kullanılarak, hükümetin açıkladığı rakamların daha çok kentlerdeki istihdam durumuna yönelik olduğu ve ülkedeki göçmen işçilerin durumlarının iyi bir şekilde incelenmediği savunuldu.