Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı

PEKİN - Çin'de gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında değişiklik yapılmadı.

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranının yüzde 3'te kaldığını duyurdu. 5 yıllık kredi faizi ise yüzde 3,5 seviyesinde sabit tutuldu.

18 bankanın bilgilerine göre LPR, 2019'dan beri ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor. Bu oran, Çin Merkez Bankasının belirlediği borçlanma faizi üzerine koyulan kar paylarıyla tespit ediliyor.

1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için yeterli bir referans. 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için kullanılmaktadır.

Kredi faiz oranlarında en son Mayıs 2025'te indirim yapılmıştı. 1 yıllık oran yüzde 3,1'den yüzde 3'e düşmüştü. 5 yıllık oran ise yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır