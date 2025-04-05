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Çin'den ABD'li şirketlere misilleme! 27 ABD’li firmayı kara listeye aldı: Milyon dolarlık teknoloji devleri hedefte

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
05.04.2025 12:41
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ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı yeniden alevlendi. Çin Ticaret Bakanlığı, aralarında savunma ve drone üreticilerinin de bulunduğu 27 ABD'li şirketi ihracat yasağı listesine aldığını açıkladı. Gerekçe olarak ise ulusal güvenlik ve Tayvan'la teknoloji işbirliği gösterildi. Kararın, ABD'nin Çin'e yönelik yüzde 34’lük ek gümrük vergisi kararının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Çin'den ABD'li şirketlere misilleme! 27 ABD’li firmayı kara listeye aldı: Milyon dolarlık teknoloji devleri hedefte

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 27 ABD şirketi ihracat kontrolü veya yasağı listelerine eklendi. Şirketlerden 16'sının askeri ve sivil ikili kullanımı olan ürünlerinin ihracatına yasak getirilirken, 11 şirket ihracat yasağı uygulanan "güvenilmez varlık" listesine alındı.

Bakanlık, 16 ABD şirketinin, Çin'in ulusal güvenliğini ve çıkarlarını korumak ve silahların yayılmasının önlenmesine yönelik uluslararası yükümlülüklere uymak amacıyla ihracat kontrol listesine alındığını duyurdu.

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Savunma, havacılık, dron üretimi, istihbarat ve lojistik alanlarında faaliyet gösteren söz konusu şirketlerin Çin'e yapacağı ihracat denetime tabi olacak.

11 ŞİRKET 'GÜVENİLMEZ VARLIK' LİSTESİNE ALINDI

Aralarında Skydio ve BRINC Drones gibi insansız hava aracı üretici şirketlerin olduğu 11 şirketin ise Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan ile teknoloji işbirliği yaptığı, bu sebeple "güvenilmez varlık" listesine alındığı kaydedildi.

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ABD'Lİ GRUBA ANTİTEKEL SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Bakanlık, ayrıca ABD ve Hindistan'dan ithal bazı tıbbi tomografi tüpü ürünlerine yönelik damping soruşturması ve bu kategorideki ürünlerin genel ithalatına yönelik rekabet soruşturması başlattığını bildirdi.
Bu arada, Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, ABD'li çok uluslu kimya şirketi Dupont'un Çin iştirakine tekelleşme karşıtı yasaları ihlal şüphesiyle soruşturma başlattı.

Çin Gümrükler Genel İdaresi de ABD'den 6 şirketin Çin'e kanatlı hayvan ürünleri ve süpürge darısı ihracatı izinlerini iptal etti.

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TRUMP'IN "KARŞILIKLI VERGİ" ARTIŞININ ARDINDAN GELDİ

Çin'in adımı, ABD'de Başkan Donald Trump'ın "karşılıklı vergiler" kapsamında Çin'e ek yüzde 34 gümrük tarifesi getireceğini açıklamasının ardından geldi.

Washington yönetimi, Çin'e yüzde 10 baz vergiye ilave olarak yüzde 24 "karşılıklı vergi" olmak üzere toplam yüzde 34 ek gümrük vergisi getirileceğini açıklamıştı.

Yeni vergi artışlarıyla ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük vergisi yüzde 54'e kadar çıkmıştı.

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Pekin yönetimi de ABD'nin "karşılıklı vergiler" kapsamında getirdiği yüzde 34'lük vergi artışına karşı aynı oranda ek vergi uygulayacağını duyurmuş, ayrıca bazı nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmişti.

(EKONOMİM)

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Anahtar Kelimeler:
Çin İhracat abd liste şirket teknoloji yasak
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