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Çin’in ABD’ye vergi misillemesi yürürlüğe girdi

10.03.2025 14:57
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Çin’in ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi oranını yüzde 20’ye çıkarma kararına misilleme olarak ABD’den gelen bazı tarım ve gıda ürünlerine uygulama kararı aldığı yüzde 10 ile yüzde 15 arası ek vergiler bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Çin’in ABD’ye vergi misillemesi yürürlüğe girdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesinin ardından hız kazanan küresel ticaret savaşında yeni bir gelişme yaşandı. Pekin yönetiminin Trump’ın Çin’e yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 20’ye çıkarma kararına misilleme olarak ABD’den gelen bazı tarım ve gıda ürünlerine uygulama kararı aldığı yüzde 10 ile yüzde 15 arası ek vergiler bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Uzmanlar, Çin’in gümrük vergisi misillemesinin Trump’ın seçmen tabanı üzerinde olumsuz ekonomik etkilere yol açacağı, ancak kızışan ticaret savaşının Çin’in karşı karşıya olduğu ekonomik zorlukları da büyüteceği yorumunda bulundu.

TRUMP GÜMRÜK VERGİSİ ORANINI ARTIRMIŞTI

Çin’den yapılan ithalata 4 Şubat itibariyle yüzde 10 gümrük ek vergisi uygulayan Trump, geçen hafta Çin’e yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 20’ye çıkarma kararı aldığını duyurmuştu. Trump, karara gerekçe olarak "Çin’in fentanil de dahil olmak üzere, ABD’ye gelen sentetik opioidlerin akışını engellemek için harekete geçmemesini" göstermişti. Trump, bu sorunun ABD’nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisi açısından "alışılmadık ve olağanüstü" bir tehdit oluşturduğunu vurgulamıştı.

ÇİN’DEN MİSİLLEME GELMİŞTİ

Trump’ın hamlesine Pekin’den misilleme gecikmezken, Çin Maliye Bakanlığı 10 Mart itibariyle ABD’den ithal edilen tavuk, buğday, mısır ve pamuğa yüzde 15, soya fasulyesi, sorgum, domuz eti, sığır eti, su ürünleri, meyve ve sebze ile süt ürünlerine ise yüzde 10 ek vergi uygulanacağını açıklamıştı.

ÇİN ABD’Yİ DTÖ KURALLARINI İHLAL ETMEKLE SUÇLAMIŞTI

Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, Trump’ın gümrük vergilerinin uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğu belirtilerek, "ABD’nin tek taraflı gümrük vergisi önlemleri, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ciddi şekilde ihlal etmekte ve Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin temellerini zayıflatmaktadır" denilmişti. Açıklamada, Çin’in meşru haklarını ve çıkarlarını kararlılıkla korumayı sürdüreceği vurgulanmıştı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin abd
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