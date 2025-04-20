Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesi ilk 3 ayda yüzde 14,6 arttı

Ulusal İstatistik Bürosunun verilerine göre kurulu kapasite, Ocak-Mart 2025 döneminde 3,43 milyar kilovata ulaştı.

Bu dönemde termik santrallerden elektrik üretim kapasitesi yüzde 3,9, nükleer santrallerden yüzde 6,9 arttı.

Yenilenebilir kaynaklardan, güneş enerjisinden elektrik üretim kapasitesi yüzde 43,3, rüzgar enerjisinden ise yüzde 17,2 artış kaydetti.

Yılın ilk çeyreğinde güç kaynağı projelerine yapılan yatırımlar yıllık bazda yüzde 2,5 azaldı, nakil hatlarına yapılan yatırımlar ise yüzde 24,8 arttı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır