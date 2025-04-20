Çin'in, yerli üretim amfibik uçağı AG600'ün uçuşa elverişliliği tescil edildi

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), modelin uçuşa elverişliliğini tescil eden "tip lisansını" verdi.

Uçağın üreticisi Çin Havacılık Sanayi Şirketi (AVIC), yaptığı açıklamada, bunun Çin'in büyük boyutlu özel amaçlı hava aracı üretime kabiliyeti açısından bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Acil durum ve afet kurtarma görevlerinde kullanılmak üzere tasarlanan AG600 sınıfı amfibik uçak, "Kulong (su ejderi)" kod adıyla da anılıyor.

Uçağın, orman yangınlarını söndürme, denizde arama-kurtarma ve diğer kritik acil durum görevlerinde kullanılması hedefleniyor.

Genişliği tek koridorlu yolcu uçaklarından biraz daha fazla olan AG600, 38,9 metre uzunluğunda ve 11,7 metre yüksekliğinde bir gövdeye sahip. Uçağın kanat açıklığı 38,8 metreye ulaşıyor.

12 TONA KADAR SU TAŞIYABİLİYOR

4500 metre maksimum menzile sahip AG600, kalkış ağırlığı bakımından dünyanın en büyük amfibi uçağı konumunda bulunuyor.

Özel olarak orman yangınlarında kullanılmak üzere geliştirilen "AG600M" modeli, 60 tonla kalkış yapabilirken 12 tona kadar su taşıyabiliyor.

AG600, saatte 220 kilometre kadar düşük hızda ve orman seviyesinin 30 ila 50 metre üzerinde uçabiliyor.

Uçağın alçak irtifada düşük hızlarda seyredebilmesinin yangın bölgelerine etkin müdahalede avantaj sağlayacağı öngörülüyor.

AG600'ün karadan ve denizden havalandığı ilk test uçuşları, 2022'de yapılmıştı.

AVIC, mart başında uçağın uçuşa elverişlilik lisansı için gereken tüm uçuş testlerini tamamladığını bildirmişti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır