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Çin kredi faiz oranlarında indirime gitti

Çin'de kurumsal krediler ve emlak kredileri için gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) 10'ar baz puanlık indirim açıklandı.

Çin kredi faiz oranlarında indirime gitti

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1'den 3'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'dan 3,5'e düşürüldü.

Çin'deki 18 bankanın, merkez bankasının borçlanma faizi üzerine koydukları kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor.

1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında en son Ekim 2024'te 25'şer baz puanlık indirim yapılmış, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,35'ten 3,1'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,85'ten 3,6'ya çekilmişti.

MEVDUAT FAİZLERİ DE DÜŞÜRÜLDÜ

Bu arada faiz kararının ardından ülkenin en büyük bankaları, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China ve China Merchants Bank mevduat faizlerinde de indirime gideceklerini bildirdi.

Düzenlemeyle 1 yıllık mevduat faizi oranı, 15 baz puan indirilerek yüzde 0,95'e düşürülürken 2 yıllık mevduat faizi oranı yüzde 1,05'e, 3 yıllık mevduat faizi oranı ise yüzde 1,3'e çekildi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Çin kredi
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