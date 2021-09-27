FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Çinli Evergrande'nin elektrikli otomobil birimi hisseleri %26 değer kaybetti

Çinli Evergrande'nin elektrikli otomobil birimi hisseleri %26 değer kaybetti

27.09.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borç yükü altındaki Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande'nin elektrikli otomobil biriminin hisseleri, hızlı bir şekilde nakit enjekte edilmediği sürece belirsiz bir gelecekle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunduktan ve RMB hisse ihracından vazgeçtiğini açıklamasından sonra bugün %26 geriledi.

Çinli Evergrande'nin elektrikli otomobil birimi hisseleri %26 değer kaybetti

Cuma günü piyasa kapanışının ardından gelen uyarı, Evergrand'deki likidite krizinin şirketin başka birimlerini de olumsuz etkilediğinin en açık işareti olarak görüldü.

Elektrikli otomobil birimi China Evergrande New Energy Vehicle Group hisseleri 1.66 Hong Kong dolarına kadar düştükten sonra kayıplarını %2.2'ye azalttı.

Evergrande hisseleri ise %5 artışla geçen hafta kaydettiği on yılın en düşük seviyesi yakınında sabit kalırken, Evergrande dolar tahvilleri yatırımcılar tarafından sıkıntılı olarak tabir edilen seviyelerdeydi.

ŞİRKET SESSİZ

Evergrande, geçen hafta dolar tahvilinin son ödeme tarihini kaçırdı. Şirketin geri ödeme konusunda sessiz kalması, 30 günlük ödemesiz dönem sona erdiğinde uluslararası yatırımcıların büyük kayıplarla karşılaşma olasılığını gündeme getirdi.

Evergrande'nin borçlarını geri ödeyememesi nedeniyle küresel bir kriz yaşanacağı endişeleri bir miktar azalmış olsa da şirket borçlanma piyasalarındaki bir sonraki büyük sınavını 29 Eylül'de verecek.

Şirketin Mart 2024 vadeli %9.5'lik dolar cinsi tahvil için 47.5 milyon dolar değerinde kupon ödemesi yapması gerekcek.

Kaynak: Reuters

Çinli Evergrande'nin son ödeme tarihi geçen borçları endişelendirdiÇinli Evergrande'nin son ödeme tarihi geçen borçları endişelendirdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğu kışı, Antalya yazdan kalma günleri yaşıyorDoğu kışı, Antalya yazdan kalma günleri yaşıyor
Çizimleri Los Angeles ve California'da sergilenen Türk gencin büyük başarısıÇizimleri Los Angeles ve California'da sergilenen Türk gencin büyük başarısı
Tır şoförü eksikliğinden raflar boş kaldıTır şoförü eksikliğinden raflar boş kaldı
Anahtar Kelimeler:
Çin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Flaş iddia: Muhalefetin ortak adayı İlhan Kesici

Flaş iddia: Muhalefetin ortak adayı İlhan Kesici

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Yeni banka kuruluyor!

Yeni banka kuruluyor!

Gram altın yeniden kritik seviyeyi gördü

Gram altın yeniden kritik seviyeyi gördü

Yapılandırmada son haftaya girildi

Yapılandırmada son haftaya girildi

Tır şoförü eksikliğinden raflar boş kaldı

Tır şoförü eksikliğinden raflar boş kaldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Dev köprünün çelik halatları Eyfel kulesiyle eşit

Dev köprünün çelik halatları Eyfel kulesiyle eşit

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Gram altının fiyatı 500 lirayı geçti!

Gram altının fiyatı 500 lirayı geçti!

Merkez Bankası eylül ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası eylül ayı faiz kararını açıkladı!

Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.