Çinli otomobil markaları Avrupa'daki yükselişini sürdürüyor

Çinli otomobil markaları, Avrupa otomobil pazarındaki satışlarını ve pazar paylarını artırarak yükselişlerini sürdürüyor.

AA muhabirinin otomotiv veri sağlayıcısı JATO Dynamics'ten derlediği verilere göre, Çinli otomobil markalarının bu yılın ilk yarısındaki pazar payı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık iki katına çıkarak yüzde 5,1'e ulaştı.

Söz konusu dönemde Avrupa'daki otomobil satışları yüzde 1,9 azalarak, 5 milyon 576 bin 568'e geriledi. Avrupa'nın otomobil pazarı daraldıkça rekabet yoğunlaşırken, bu durum büyük ölçüde Avrupalı, Japon, Güney Koreli ve ABD menşeili otomobil üreticilerinin aleyhine oldu.

Buna karşılık, Çinli otomobil markaları Avrupa pazarında gösterdiği büyüme performansını devam ettiriyor. Pazar payında, yılbaşından bu yana, Çinli markalar yüzde 5,2'lik paya sahip Mercedes'in hemen gerisinde, yüzde 3,8'lik paya sahip Ford'un önünde yer alıyor.

Fiyatlandırma stratejisinde özellikle agresif bir tutum sergileyen Çinli otomobil markaları, 2025'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 311'lik artışla 70 bin 500 satışa ulaştı. Haziran ayındaki toplama bakıldığında ise Çinli otomobil markalarının Mercedes'i geride bıraktığı görülüyor.

Bu hızlı büyümede BYD, JAECOO, Omoda, Leapmotor ve Xpeng gibi Çinli otomobil üreticilerinin rolü etkili oluyor. Sadece haziranda BYD, 15 bin 565'lik satışıyla en çok satan 25 marka arasına girerek, Suzuki, MINI ve Jeep'i geride bıraktı.

BYD SEAL U, Volkswagen Tiguan ile haziranda Avrupa'da en çok satan plug-in hibrit olurken, yılın ilk yarısında üçüncü sırada yer aldı.

SEKTÖRÜNDE ÖNDE GELEN DİĞER OTOMOBİL GRUPLARININ PAZAR PAYLARINDA DÜŞÜŞ GÖZLEMLENİYOR

Çinli otomobil markaları, dikkati çeken yükselişlerini sürdürürken, sektörün önde gelen markalarının pazar paylarında düşüş gözlemleniyor.

Stellantis, yılın ilk yarısında pazar payı yıllık bazda yüzde 16,7'den yüzde 15,3'e gerilemesiyle en büyük düşüşü yaşayan grup oldu. Grubun kuruluşundan bu yana yaşadığı en düşük ilk yarı satış hacmi olduğu belirtiliyor.

Avrupa'da satın alınabilen 10 Stellantis markasından 3'ü bu yılın ilk yarısında büyüme kaydetti. Bunlar, yüzde 33 ile Alfa Romeo, yüzde 6 ile Peugeot ve yüzde 2 ile Jeep oldu.

SAIC MOTOR, TESLA'YI GERİDE BIRAKTI

Tesla, 2025'in ilk yarısında pazar payında ikinci en büyük düşüşü yaşayan marka olurken, pazar payı yüzde 2,4'ten yüzde 1,6'ya geriledi. Bu dönemde, grup sıralamasında yerini, ilk kez Tesla'yı geride bırakan SAIC Motor'a kaptırdı.

Çinli otomobil üreticisi, Avrupa'da satış hacmini yüzde 22 artırarak, 162 bin 153'e çıkarırken, Tesla'nın satışları ise yüzde 33 düşüşle 109 bin 264'e geriledi.

Uzmanlar, güncellenen Tesla Model Y'nin markanın beklenen satış artışını şimdiye kadar sağlayamadığını belirterek, BYD ve Volkswagen Grubu arasındaki rekabetin Tesla'nın pazardaki konumunu korumasını zorlaştırdığını bildirdi. (AA)

HABER ÖZETİ

  • Çinli otomobil markalarının Avrupa'daki pazar payı, bu yılın ilk yarısında yüzde 5,1'e çıkarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki katına ulaştı.
  • Avrupa genelinde otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 azalarak 5 milyon 576 bin 568'e geriledi.
  • Stellantis, pazar payında en büyük düşüşü yaşayarak yüzde 16,7'den yüzde 15,3'e geriledi ve en düşük ilk yarı satış hacmini kaydetti.
  • Tesla'nın pazar payı, yüzde 2,4'ten yüzde 1,6'ya düşerek SAIC Motor'un gerisinde kaldı ve bu dönemde Tesla'nın satışları yüzde 33 azaldı.
  BYD, haziranda Avrupa'da en çok satan plug-in hibrit modeli oldu ve satışlarıyla en çok satan 25 marka arasına girdi.
