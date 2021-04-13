Citi, Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü, enflasyon tahminini yükseltti

Citi, dış finansal koşulların sıkılaşmasıyla ikinci çeyrekte ekonomik faaliyetlerde düşüş öngörerek, Türkiye'nin 2021 ekonomik büyüme tahminini yaklaşık %4'ten %3.4'e indirdi.
Citi ayrıca TL'de son dönemdeki değer kaybının ardından Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminini %11.7'den yaklaşık %15'e yükseltti.
Citi Türkiye'de enflasyon görünümü, sermaye girişlerinde "belirgin iyileşme" gözlenmedikçe bu yıl faiz indirimi için koşulların oluşacağını düşünmediğini açıkladı.
(Reuters)
Okuyucu Yorumları 0 yorum