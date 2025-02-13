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'Çöp'ten 940 bin TL çıktı! Tam atılacakken fark ettiler... O küçük detayla anlaşıldı, değerini katladı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
13.02.2025 08:51
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Harry Potter serisi tüm dünyada milyonlarca kişiyi kendine hayran bırakmış, kitaplarının yanı sıra filmleriyle de geniş kitlelere ulaşmış ve halen konuşulan romanlardan. Harry Potter ile ilgili İngiltere'de şaşkınlık yaratan bir gelişme yaşandı. Serinin ilk romanının ilk baskısı çöpe atılmak üzereyken fark edildi ve 21 bin sterline yani yaklaşık 939 bin liraya satıldı.

'Çöp'ten 940 bin TL çıktı! Tam atılacakken fark ettiler... O küçük detayla anlaşıldı, değerini katladı

Filmleri ve kitaplarıyla dünyada milyonlarca kişiyi kendine hayran bırakan Harry Potter serisinin kitabı çöpe atılmak üzereyken bulundu. Serinin ilk baskısı olduğu öğrenilen kitap binlerce sterline satıldı.

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Ekol TV'de yer alan habere göre; çöpe atılacaktı, son anda fark edildi. Harry Potter kitabının ilk baskısı binlerce sterline satıldı.

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EŞYALAR ATILIRKEN ÇALIŞANLARIN GÖZÜNE ÇARPTI

İngiltere'nin Paignton şehrindeki müzayede evinde çalışan bir kişi hayatını kaybetti. Kurumun sahibi çalışanın eşyasının atılması talimatını verdi. Eşya atılırken çalışanların gözüne bir kitap çarptı.

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O kitap yazar JK Rowling'in Harry Potter serisinin ilk romanı Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın ilk baskısıydı.

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YAZIM HATASINDAN TESPİT EDİLEBİLDİ

Çalışanlar emin olmak için kitabı iyice inceledi. Kitabın ilk baskı olduğunu felsefe kelimesindeki yazım hatasından tespit edebildi.

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Kitabın ilk baskısından sadece 500 tane var. Bunların 300'ü halk kütüphanelerinde. Bu da bulunan kitabın değerini katladı. Günler önce çöpe atılmak üzere olan kitap müzayedeye çıkarıldı. Tam 21 bin sterline yani yaklaşık 939 bin liraya satıldı.

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Canlı Borsa
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İngiltere kitap harry potter satış
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