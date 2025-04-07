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Dev Alman markası ABD'ye teslimatı durdurdu! Araçlar limanda bekletiliyor, teslimatlar askıya alındı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
07.04.2025 19:21
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Otomobil üreticisi Volkswagen Grubunun (VW) lüks otomobil markası Audi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu ek tarifeler nedeniyle ABD'ye araç teslimatını askıya aldığı bildirildi.

Dev Alman markası ABD'ye teslimatı durdurdu! Araçlar limanda bekletiliyor, teslimatlar askıya alındı

Almanya'nın önde gelen otomobil dergisi Automobilwoche’nin haberine göre, Audi, bayilerine mektup göndererek, 2 Nisan'dan sonra ABD'ye giren tüm araçların şimdilik bekletileceğini ve bayilere teslim edilmeyeceğini bildirdi.

Bayilerden stoklarını azaltmaya odaklanmaları istendi. Audi'nin şu anda ABD'de yeni tarifelerden etkilenmeyen 37 bin otomobili bulunduğu belirtildi.

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AUDI'NIN ABD'DE FABRİKASI BULUNMUYOR

Audi'nin ABD'de fabrikası bulunmuyor ve şirket bu ülkede satılan tüm araçlarını yurt dışından getiriyor. ABD'de en çok satılan Q5 model araç, Meksika'daki Audi fabrikasında üretilirken, geri kalan modeller Almanya, Macaristan ve Slovakya'daki fabrikalardan geliyor.

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Alman basınında yer alan haberlerde, Audi’nin ana şirketi Volkswagen ise Meksika'dan ve limanlardan trenle araç teslimatını geçici olarak durdurdu. Şirket, fiyatlandırma konusunda nisan ortasına kadar netlik sağlanmasını bekliyor.

Öte yandan, 3 Nisan'dan bu yana ABD'de otomobil ithalatında önceki yüzde 2,5'lik orana ek olarak yüzde 25'lik gümrük vergisi uygulanıyor. Mayıs ayından itibaren 150 otomobil parçası kategorisi de ek ücrete tabi olacak.

(AA)

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gümrük vergisi Audi Almanya Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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