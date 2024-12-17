Dolar bitmek üzere, altın... Suriye Merkez Bankası'nın kasasındakiler ortaya çıktı! Ana kasada yağmacı detayı

Esad rejiminin son bulmasıyla beraber Suriye'de yaşanan gelişmeleri tüm dünya takip ediyor. Son olarak Suriye Merkez Bankası'nın kasasındakiler ortaya çıktı. Suriye Merkez Bankası'nın kasasında yaklaşık 26 ton altın rezervi olduğu, döviz rezervlerinin de sadece 200 milyon dolar olduğu aktarıldı.

KASADA 26 TON ALTIN VAR

Reuters'ın haberine göre; Suriye Merkez Bankası'nın kasasında 2011'de başlayan iç savaştaki ile aynı miktarda olan yaklaşık 26 ton altın bulunuyor.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre Haziran 2011'de Suriye'nin altın rezervi 25,8 ton civarındaydı. Bu meblağ, günümüz fiyatlarıyla 2,2 milyar dolara karşılık geliyor.

DOLAR REZERVİ TÜKENMEK ÜZERE

Suriye Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin sadece 200 milyon dolar civarında olduğu belirtildi.

IMF verilerine göre 2011'in sonunda Suriye Merkez Bankası'nın 14 milyar dolarlık döviz rezervi vardı.

2010'da da Suriye'nin döviz rezervlerinin 18,5 milyar dolar olduğu tahmin edilmişti.

Suriyeli yetkililer, rezervlerinin tükenme noktasına geldiğini söylerken rejimin dolar rezervlerini gıda, yakıt ve Esad'ın savaş çabalarını finanse etmek için kullandığını belirtti.

Esad rejimi, 2011 senesinden itibaren IMF, Dünya Bankası ve diğer uluslararası örgütlerle mali bilgi paylaşımını durdurdu.

YAĞMACILAR SALDIRMIŞ ANCAK ANA KASAYA ULAŞAMAMIŞ

Bazı yağmacıların Suriye Merkez Bankası'nın bazı bölümlerine kısa süreliğine erişerek Suriye poundlarını çaldıkları ancak ana kasaya giremedikleri belirtildi.

Suriyeli yetkililer, çalınan paraların bir kısmının geri alındığını da açıkladı.

HER BİRİ FARKLI KİŞİDE 3 ANAHTAR VE ŞİFRE KOMBİNASYONU

Bankanın ana kasasının bomba geçirmez olduğu ifade edilirken her biri farklı bir kişide bulunan üç anahtar ve bir şifre kombinasyonu gerektiği vurgulandı.

ESAD 2 TON PARA KAÇIRDI İDDİASI

Muhalifler, 8 Aralık'ta Şam'a girmiş ve 53 yıllık Esad hanedanlığının sonunu getirmişti. Beşar Esad, ailesiyle beraber Rusya'ya kaçıp siyasi sığınma almıştı.

Financial Times, 2018-2019 yıllarında Suriye Merkez Bankası'nın Moskova'ya toplam 250 milyon dolar değerinde 100 Dolar ve 500 Euro değerinde banknotlardan oluşan 2 ton para taşıyan birkaç uçak gönderdiğini iddia etmişti.

ABD basınına göre kaçırılan paralar Rus bankalarındaki hesaplara yatırıldı. Ayrıca Esad ailesinin Moskova'da lüks mülkleri satın alındığı öne sürüldü.