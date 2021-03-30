Dünya Bankası Başkanı Malpass: 2021'in sonuna kadar uzatılması gerekiyor!

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, 5 Nisan'da başlayacak IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları öncesi London School of Economics (LSE) tarafından düzenlenen "Yeşil, kapsayıcı ve dirençli bir toparlanma sağlamak için Kovid-19 salgınının neden olduğu eşitsizlikle mücadele" başlıklı video konferans etkinliğinde, değerlendirmelerde bulundu.

Yoksulluk, iklim değişikliği ve eşitsizliğe verilen yanıtların, çağın belirleyici seçimleri olacağını dile getiren Malpass, iklime zarar vermeden, çevreyi bozmadan veya yüz milyonlarca aileyi yoksulluk içinde bırakmadan sürdürülebilir ve geniş tabanlı ekonomik büyümeyi sağlayan çözümlere acilen geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Yoksul ülkelerin rekor düzeydeki borç yükleriyle mücadele ettiğine dikkati çeken Malpass, G20 Borç Servisini Askıya Alma Girişimi'nin, geçen yıl mayıs ve aralık aylarında, 43 ülkenin yaklaşık 5,7 milyar dolarlık borç ödemesini ertelemesini sağladığını, ancak 7,3 milyar dolara kadar daha fazla tasarrufun beklendiğini kaydetti.