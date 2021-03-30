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Dünya Bankası Başkanı Malpass: 2021'in sonuna kadar uzatılması gerekiyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.03.2021 09:16 | Son Güncelleme

Dünya Bankası Başkanı David Malpass yaptığı açıklamada dünyada birçok ülkenin hala koronavirüs ile savaştığını söyleyerek, bu ülkülerin likidite sıkıntısı yaşadığını vurguladı. Malpass, G20 Borç Servisini Askıya Alma Girişimi'nin, 2021'in sonuna kadar uzatılması gerektiğini ifade etti.

Dünya Bankası Başkanı Malpass: 2021'in sonuna kadar uzatılması gerekiyor!

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, 5 Nisan'da başlayacak IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları öncesi London School of Economics (LSE) tarafından düzenlenen "Yeşil, kapsayıcı ve dirençli bir toparlanma sağlamak için Kovid-19 salgınının neden olduğu eşitsizlikle mücadele" başlıklı video konferans etkinliğinde, değerlendirmelerde bulundu.

Yoksulluk, iklim değişikliği ve eşitsizliğe verilen yanıtların, çağın belirleyici seçimleri olacağını dile getiren Malpass, iklime zarar vermeden, çevreyi bozmadan veya yüz milyonlarca aileyi yoksulluk içinde bırakmadan sürdürülebilir ve geniş tabanlı ekonomik büyümeyi sağlayan çözümlere acilen geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Yoksul ülkelerin rekor düzeydeki borç yükleriyle mücadele ettiğine dikkati çeken Malpass, G20 Borç Servisini Askıya Alma Girişimi'nin, geçen yıl mayıs ve aralık aylarında, 43 ülkenin yaklaşık 5,7 milyar dolarlık borç ödemesini ertelemesini sağladığını, ancak 7,3 milyar dolara kadar daha fazla tasarrufun beklendiğini kaydetti.

"G20 ÜLKELERİNİN TALİMAT VERMESİ VE TEŞVİK OLUŞTURMASI GEREKİYOR"

Malpass, tüm alacaklıların katılmaması nedeniyle borçların beklenenden az hafiflediğini belirterek, Paris Kulübü dışındaki büyük alacaklıların girişime kısmen katıldığını, tahvil sahipleri ve özel alacaklıların ise kriz boyunca borç ödemelerini toplamaya devam ettiğini anlattı.

Son deneyimin, ticari alacaklıların borç erteleme girişimlerine "gönüllü katılım" çağrılarına uymayacağını gösterdiğine işaret eden Malpass, şu görüşleri paylaştı:

"G20 ülkelerinin, ulusal politika bankaları da dahil olmak üzere, tüm kamu ikili alacaklılarına borç erteleme çabalarına katılmaları için talimat vermeleri ve teşvikler oluşturmaları gerekmektedir. Ayrıca, kendi yetki alanlarındaki özel alacaklıları, düşük gelirli ülkeler için devlet borçlarının hafifletilmesi çabalarına tam olarak katılmaya zorla teşvik etmeleri gerekir."

Daha fazla katılımı teşvik etmek için G7 ülkeleri tarafından dikkate alınması gereken önlemlere de değinen Malpass, "Birçok ülke hala Kovid-19 ile mücadele ettiği ve likidite sıkışıklığı yaşadığı için G20 Borç Servisini Askıya Alma Girişimi'nin, 2021'in sonuna kadar bir kez daha uzatılması gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

AA

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