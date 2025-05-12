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'Dünya genelinde fiyatlar artacak' Trump 'ülke tarihindeki en önemli kararname' diyerek duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, yarın ülke tarihindeki en önemli başkanlık kararnamelerinden birini imzalayacağını duyurarak, "Reçeteli ilaç ve farmasötik fiyatları neredeyse anında yüzde 30 ila yüzde 80 oranında düşürülecek. Dünya genelinde fiyatlar artacak, böylece eşitlik sağlanacak ve uzun yıllardır ilk kez Amerika’ya adalet getirilecek" açıklamasında bulundu.

'Dünya genelinde fiyatlar artacak' Trump 'ülke tarihindeki en önemli kararname' diyerek duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, yarın ülke tarihindeki en önemli başkanlık kararnamelerinden birini imzalayacağını duyurdu. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, dünyanın uzun yıllardır "Reçeteli ilaçlar ve farmasötik ürünlerin ABD'de neden diğer tüm ülkelere kıyasla çok daha pahallı olduğunu merak ettiğini" söyleyen Trump, "Bazen, aynı ilaç, aynı laboratuvar veya tesiste, aynı şirket tarafından üretilmesine rağmen, fiyatı beş ila on kat daha yüksek olabiliyordu. Bu durumu açıklamak her zaman zordu ve oldukça utanç vericiydi. Çünkü aslında doğru veya haklı bir açıklaması yoktu" ifadelerini kullandı.

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İlaç şirketlerinin yıllarca bu durumun "Araştırma-Geliştirme (AR-GE) maliyetlerinden kaynaklandığını" söylediğini aktaran Trump, "Ve bu maliyetlerin hiçbir neden olmaksızın yalnızca Amerika'nın ‘enayileri’ tarafından karşılandığını ve karşılanacağını belirttiler" ifadelerini kullandı.

TRUMP’TAN "EN FAZLA KAYRILAN ÜLKE" POLİTİKASI KARARI

Genelde politikacılar üzerinde etkili olan seçim kampanyası bağışlarının kendi kararlarını etkilemediğini ima eden Trump, "Kampanya bağışları harikalar oluşturabilir, ancak benimle ve Cumhuriyetçi Parti ile değil. Biz doğru olanı yapacağız. Demokratların yıllardır uğruna mücadele ettiği bir şeyi" dedi.

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Yarın saat 09:00’da Beyaz Saray’da ülke tarihindeki en önemli başkanlık kararnamelerinden birini imzalayacağını açıklayan Trump, "Reçeteli ilaç ve farmasötik fiyatları neredeyse anında yüzde 30 ila yüzde 80 oranında düşürülecek. Dünya genelinde fiyatlar artacak, böylece eşitlik sağlanacak ve uzun yıllardır ilk kez Amerika’ya adalet getirilecek" ifadelerini kullandı.

ABD’nin ilaçlar için dünyada en düşük fiyatı ödeyen ülkeyle aynı fiyatları ödeyeceği "en fazla kayrılan ülke" politikasını uygulamaya koyacağını ifade eden Trump, "Ülkemiz nihayet adil bir şekilde muamele görecek ve vatandaşlarımızın sağlık harcamaları daha önce hiç düşünülmemiş düzeyde azaltılacak. Buna ek olarak, ABD trilyonlarca dolar tasarruf edecek" dedi.

Trump, günün erken saatlerinde Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir sonraki paylaşımım, şimdiye kadar yayınladıklarım arasında en önemli ve etkili olanlardan biri olacak" ifadelerini kullanmıştı. Trump’ın duyurusu kamuoyunda merak uyandırmıştı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Donald Trump ilaç abd fiyat trump
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