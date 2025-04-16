Dünya piyasalarında 'Fed' etkisi! Powell konuştu, satış dalgası başladı

Fed Başkanı Jerome Powell Chicago Ekonomi Kulübü'nde açıklamalarda bulundu. Powell yüksek belirsizliklere ve aşağı yönlü risklere rağmen ekonominin güçlü olduğunu dile getirdi.
Powell iş dünyasında ve hanehalkı güveninde keskin düşüş ve artan belirsizliğin ticaret politikası endişelerini yansıttığını ifade etti. Powell, tarifelerin yukarı yönlü senaryodan bile daha yüksek olduğunu belirtti.
Powell, Fed'in daha fazla netlik beklemek için iyi bir konumda olduklarını söyledi.
Fed Başkanı, ekonominin Fed'in istihdam ve fiyat hedeflerinden 'uzaklaştığını' belirtti. Powell, tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisinin 'tarifelerin büyüklüğü, tarifelerin ekonomiye yansımasının ne kadar sürdüğü ve enflasyon beklentilerinin ne kadar iyi çıpalandığı' gibi faktörlere bağlı olacağını belirtti.
Powell'ın açıklamasın sonrasında başta ABD borsaları olmak üzere dünya piyasalarında satış dalgası başladı.
Borsa İstanbul viop akşam seansı -%2,5'e geriledi.
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