FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Dünyaca ünlü oyuncak şirketi Lego, yeni fabrika kuruyor! Bölgede ikinci olacak

Dünyaca ünlü oyuncak şirketi Lego, yeni fabrika kuruyor! Bölgede ikinci olacak

09.12.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1949'da Danimarka'da kurulan dünyaca ünlü oyuncak şirketi Lego, yeni bir üretim fabrikası daha kuruyor. Şirket, Vietnam’da bir milyar dolarlık maliyetle kurulacak olan yeni fabrikada, Asya bölgesindeki talebi karşılamayı hedefliyor.

Dünyaca ünlü oyuncak şirketi Lego, yeni fabrika kuruyor! Bölgede ikinci olacak

BBC’nin haberine göre, oyuncak şirketi Lego, Ho Chi Minh şehri yakınlarında kurulacak yeni üretim tesisine bir milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

LEGO'NUN BÖLGEDEKİ İKİNCİ FABRİKASI OLACAK

Söz konusu fabrikanın faaliyete geçmesiyle Danimarkalı şirket, 5 yıl önce Çin’de açtığı fabrikanın ardından bölgedeki ikinci fabrikasını açmış olacak.

Şirket, 2019 yılından bu yana bölgede çift haneli rakamlarda büyüme kaydetti.

Lego şirketinin operasyonlar sorumlusu Carsten Rasmussen, yaptığı açıklamada, Vietnam hükümetine fabrikanın kurulması için verdiği destekler için teşekkür etti.

İkinci el araç fiyatlarında görülmemiş artış! "Mart ayına kadar artmaya devam edecek"İkinci el araç fiyatlarında görülmemiş artış! "Mart ayına kadar artmaya devam edecek"

2022'DE İNŞAATI BAŞLIYOR

Fabrikanın inşa sürecine gelecek yıl başlanacak.

Üretimin 2024 yılında başlaması ve 15 yılda 4 bin kişiye iş imkanı sağlanması hedefleniyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araç sahipleri dikkat! Zorunlu Trafik Sigortası'nda değişiklikAraç sahipleri dikkat! Zorunlu Trafik Sigortası'nda değişiklik
PARTNER "Evet, ihanet ettim" "Evet, ihanet ettim"
ABD'nin ham petrol stokları azaldıABD'nin ham petrol stokları azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret ne olacak? İşçi ve işverenin talebi belli oldu

Asgari ücret ne olacak? İşçi ve işverenin talebi belli oldu

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) indirim! Resmî Gazete'de yayımlandı

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) indirim! Resmî Gazete'de yayımlandı

Aylardır kâbusu yaşıyor! ''Her şey çürük et gibi kokuyor''

Aylardır kâbusu yaşıyor! ''Her şey çürük et gibi kokuyor''

Yeni Zelanda'dan tarihi adım! Yeni nesil sigara alamayacak

Yeni Zelanda'dan tarihi adım! Yeni nesil sigara alamayacak

Öfkeli kocadan bıçaklı işkence: Yanımda neden yatmadın?

Öfkeli kocadan bıçaklı işkence: Yanımda neden yatmadın?

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Asgari ücret iki rakam arasına sıkışmış

Asgari ücret iki rakam arasına sıkışmış

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Memur-Sen Başkanı duyurdu! "Ocak ayında maaşlara yansıyacak"

Memur-Sen Başkanı duyurdu! "Ocak ayında maaşlara yansıyacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması

Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın

Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.