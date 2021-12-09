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İkinci el araç fiyatlarında görülmemiş artış! "Mart ayına kadar artmaya devam edecek"

09.12.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda kurda yaşanan hareketlilik, koronavirüs etkileri ve çip tedarik sorunlarından dolayı ikinci el araç fiyatları neredeyse iki katına çıktı. Son 25 yıldır ikinci elde görülmemiş fiyat artışları olduğunu belirten galericiler, geçen ay 175 bin TL'ye sattıkları aracın yerine, yeni bir aracı 250 bin TL'ye koyamadıklarını belirtiyor. Galerici Ahmet Yurtlu, artışların 2022 Mart ayına kadar devam edeceğini bildirdi.

İkinci el araç fiyatlarında görülmemiş artış! "Mart ayına kadar artmaya devam edecek"

Kayseri’de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, ikinci el araç piyasasını değerlendirdi.

"DÖVİZ ARTIŞININ ÜZERİNDE BİR ARTIŞ VAR"

İkinci el otomotiv piyasasında fahiş bir fiyat artışının olduğunu söyleyen Yurtlu, fiyatların sağlıklı gitmediğinin altını çizerek, “İkinci el otomotivde şuanda çok fahiş bir artış var.Gerçekten son çeyrek asırdır görülmemiş fiyat artışı var. Şunu net söyleyelim, gerçekten fiyatların freni patladı. Sağlıklı da gitmiyor ve döviz artışının da üzerinde bir fiyat artışı var. Daha önce pandeminin ciddi sorunları olmuştu. Bu sorunlarla beraber sıfır araçların üretilmedi ve ikinci el araçların da stokları eridi. Online sitelerde satılan araçlar geçen sene 700 binlerdeyken, şuanda 250 binlere düşmüş durumdadır. Bu ciddi sıkıntı teşkil ediyor ve fiyatlara da baskı yapıyor. Vatandaşlar 3 ay önce 200 bin TL’ye aldığı aracın 280 bin TL’lerde görünce şaşırıyor. Aracını satmak istemeyen vatandaş bile 280 bin TL’lik aracını ilana giriyor. Aracını sattıktan sonra ciddi bir kar ettiğini sanıyor ama 1 hafta sonra aynı arabayı 300 bin TL’ye bulamıyor. Şu anda onu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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SATILAN İKİNCİ EL OTOMOBİLİN YERİNE YENİSİ KONULAMIYOR

Esnaf olarak küçüldüklerini söyleyen Yurtlu, “Gerçekten anormal bir yükseliş var. Birçok emtia da fiyat artışlarını görüyoruz ama otomotiv sektöründeki artış gerçekten çok fahiştir. Geçen ay 175 bin TL’ye sattığımız aracı bugün 250 bin TL’ye almak için mücadele veriyoruz. Bu fiyatların 2022’nin Mart başına kadar artarak devam edeceğini takip ediyoruz. Çünkü gün gün eriyoruz. Sattığımız malın yerine 1-2 gün içerisinde yerine koyma şansımız yoksa esnaf olarak küçülüyoruz. Akıl almaz fiyat artışları var” diye konuştu. (İHA)

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