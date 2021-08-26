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Dünyada ilk ülke oldu... Tüm dünya tehlikede!

26.08.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre Madagaskar, dünyada "iklim değişikliği kaynaklı kıtlık" görülen ilk ülke olmak üzere. BM yetkililerinin yaptığı açıklamada, ada ülkesinde on binlerce kişinin, 4 yıldır yağmur yağmaması nedeniyle şimdiden "feci" seviyelerde açlık çektiğini söylüyor.

Dünyada ilk ülke oldu... Tüm dünya tehlikede!

Madagaskar'da son 40 yıldır görülen en kötü kuraklık, ülkenin güneyindeki izole tarım topluluklarında büyük yıkıma yol açtı. Aileler hayatta kalabilmek için böcekleri yemeye başladı. BM Gıda Programı'ndan (WFP) Shelley Thakral, "Bu kıtlık koşullarının arkasındaki itici güç iklim, çatışma değil" dedi.

BEŞİNCİ SEVİYEDE

BM, 30 bin kişinin şu anda uluslararası alanda tanınmış en yüksek gıda güvensizliği derecesi olan "beşinci seviyeyi" yaşadığını tahmin ediyor. Madagaskar hasattan önceki geleneksel "cılız mevsime" girerken, sorundan etkilenenlerin sayısının büyük ölçüde artmasından kaygı duyuluyor.

Thakral, "Bu daha önce görülmemiş bir şey. Bu insanlar iklim değişimine katkıda bulunacak bir şey yapmadı. Fosil yakıt tüketmiyorlar ama iklim değişiminin sonuçlarına katlanmak zorundalar" dedi. Amboasary bölgesindeki, uzak Fandiova köyünde aileler, geçtiğimiz günlerde bölgeyi ziyaret eden bir WFP ekibine yedikleri çekirgeleri gösterdi.

"8 AYDIR HERGÜN AYNI YEMEĞİ YİYORUZ"

Dört çocuk annesi Tamaria, "Böcekleri elimden geldiğince temizliyorum ama su yok gibi bir şey. Çocuklarım ve ben 8 aydır her gün bunu yiyoruz, çünkü yiyecek başka bir şeyimiz yok, ektiklerimizin hasadını almamız için yağmur da yok" diyor. Kurumuş toprağın üzerinde oturan 3 çocuk annesi Bole de "Bugün kaktüs yapraklarından başka bir şey yemedik" diye konuşuyor. Kocası geçtiğimiz günlerde açlıktan ölmüş. Geride Bole'nin doyurması gereken iki çocuk daha bırakan komşusu da; "Ne diyebilirim ki? Hayatımız, hayatta kalmak için tekrar tekrar kaktüs yaprakları aramakla geçiyor."

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"SU KAYNAKLARI DAHA İYİ YÖNETİLMELİ"

Madagaskar, sık sık kuraklık yaşasa da, El Nino'nun yol açtığı hava olaylarındaki değişikliklerden etkilense de, uzmanlar mevcut krizin doğrudan iklim değişikliğiyle bağlantılandırılabileceğini söylüyor. Güney Afrika'daki Cape Town Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren Madagaskarlı bilim insanı Dr. Rondro Barimalala, "Bu durum birçok açıdan insanların yaşam biçimlerini değiştirmeleri için güçlü bir argüman olarak görülebilir" diyor.

ABD'de California'daki Santa Barbara Üniversitesi'nde aynı atmosfer verilerini inceleyen İklim Tehlikeleri Merkezi'nin Direktörü Chris Funk da Madagaskar'da yaşananlarla "atmosferdeki ısınma arasında bağ olduğunu" doğruladı ve ülkede su kaynaklarının daha iyi yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

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Funk, "Kısa vadede yapılabilecek çok şey olduğunu düşünüyoruz. Sıklıkla ne zaman normalden çok yağmur yağacağını bile tahmin edebiliyoruz. Çiftçiler bu bilgiyi rekolte artırmak için kullanabilirler. İklim değişikliğinin karşısında güçsüz değiliz" dedi. Kuraklığın etkileri, Madagaskar'ın güneyindeki daha büyük kasaba ve kentlerde de hissediliyor. Ülkede çok sayıda çocuk sokaklarda yiyecek dileniyor.

"YARIN NE OLACAĞI DEV BİR SORU İŞARETİ"

Yardım kuruluşu Seed için çalışan Tshina Endon, "Pazardaki fiyatlar artıyor, üç ya da dört katına çıktı. İnsanlar yiyecek satın almalarını sağlayacak az miktarda para bulabilmek için topraklarını satıyor" diyor.
Tshina Endon'un çalışma arkadaşı Lomba Hasoavana da, kendisinin ve başka birçok kişinin, ürünlerini umutsuzca yiyecek arayan insanlardan korumak için, manyok tarlalarında uyuduklarını ancak bunun da çok tehlikeli bir hale geldiğini söylüyor; "Hayatınızı tehlikeye atıyor olabilirsiniz. Kendimi ve ailemi doyurmak günden güne gerçekten çok zorlaşıyor. Hava durumu çok belirsiz. Yarın ne olacağı dev, dev bir soru işareti"

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