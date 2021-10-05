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Dünyanın en büyük biracısından dev satış!

05.10.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel alkollü içecek pazarının önde gelen şirketlerinden birisi olan AB InBev, farklı alanlarda da çalışmalar yapmak için portföyünde bulunan bazı Alman bira markaları satmayı düşünüyor. Şirketin bölgesel markalar portföyünün yaklaşık 1 milyar euro (1,2 milyar dolar) değerinde olabileceğini kaydetti.

Dünyanın en büyük biracısından dev satış!

Anheuser-Busch InBev NV, başka alanlarda büyüme planları doğrultusunda sahibi olduğu Alman bira markalarından bazılarını satmayı planlıyor.

1 MİLYAR EURO DEĞERİNDE

Bloomberg'te yer alan habere göre, şirketin bölgesel markalar portföyünün yaklaşık 1 milyar euro (1,2 milyar dolar) değerinde olabileceğini kaydetti.

Dünyanın en büyük bira üreticisi konumundaki şirketin, seçenekleri değerlendirmek üzere bir danışmanlık firması ile çalıştığı belirtiliyor.

Kaynaklar, görüşmelerin devam ettiğini ve AB InBev’in Alman markalarının satış sürecini devam ettirme konusunda kesinlik olmadığını belirtti.

Belçika merkezli AB InBev’in sözcüsü, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, “İşlerimizi optimize etmek ve büyümeyi sürdürmek için seçeneklerimizi sürekli değerlendiriyoruz” dedi.

2 BİNDEN FAZLA KİŞİYİ İSTİHDAM EDİYOR

AB InBev, Franziskaner Weissbier, Hasseroeder ve Spaten gibi markaları ürettiği Almanya’da 2 binden fazla kişiyi istihdam ediyor. Ünlü Beck's markasının üretildiği Bremen’deki bira fabrikası ülkenin en büyüğü konumunda.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya
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