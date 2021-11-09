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Dünyanın en zengin insanı olabilirdi eğer 1998'de hisselerini satmasaydı!

09.11.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son gelen Forbes verilerine göre dünyanın en zengin insanı Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk olarak biliniyor. Fakat Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 1998 yılında 2,06 milyar Microsoft hissesinin büyük bir kısmını satmamış olsaydı şu an dünyanın en zengin insanı olacaktı.

Dünyanın en zengin insanı olabilirdi eğer 1998'de hisselerini satmasaydı!

ABD merkezli çok uluslu teknoloji şirketi olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, eğer elindeki Microsoft hisselerini 1998 yılında satmasaydı şu an dünyanın en zengin insanı Elon Musk ve ikinci sırada yer alan Jeff Bezos'un toplamından daha varlıklı olabilirdi.

1998 YILINDA SATTI

Gates, 1998 yılında 2,06 milyar Microsoft hissesine sahipti.

Bloomberg'in haberine göre, Gates'in 1998'de sahip olduğu 2,06 milyar adet hissenin cuma günkü kapanış fiyatlarına göre değeri 693 milyar dolar ediyor. Elon Musk'ın net varlığı şu an 340,4 milyar dolar seviyesinde bulunurken Bezos’un varlığı 200,3 milyar dolar civarında bulunuyor.

Bill Gates’in şu an bulundurduğu hisse adedine göre net varlığı ise 137,7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Bill Gates Microsoft hisselerinin büyük bir çoğunluğunu 2020'de yönetim kurulundan ayrılmadan önce elden çıkarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft Bill Gates
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