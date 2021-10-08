FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Dünyayı etkisi altına alan kriz onlara yaradı! Tayvanlı çip üreticisi rekor satış yaptı

Dünyayı etkisi altına alan kriz onlara yaradı! Tayvanlı çip üreticisi rekor satış yaptı

08.10.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomotiv ve teknoloji sektörünü kasıp kavuran ve durma noktasına getiren çip krizi hâlâ devam ederken, Tayvanlı çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing’in çeyreklik satışları otomobil ve iPhone 13 siparişlerindeki artışla rekor kırdı.

Dünyayı etkisi altına alan kriz onlara yaradı! Tayvanlı çip üreticisi rekor satış yaptı

Koronavirüs salgını ile başlayan çip tedarik sorunu birçok otomotiv şirketinin ara ara üretimi durdurma kararına neden olmaya devam ediyor. Küresel kriz haline gelen çip kirizi, dünyanın en büyük çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing’a yaradı. Şirketten yapılan açıklamada üçüncü çeyrekte satışları rekorları kırıldığı belirtildi.

TAHMİNLERE YAKLAŞTI

Bloomberg'te yer alan habere göre şirketin gelirleri üçüncü çeyrekte 414,7 milyar Tayvan dolarına (14,8 milyar dolar) yükselerek analist tahminlerine yakın gerçekleşti.

Mazda'dan sonra bir kötü haber de Mercedes-Benz'den geldiMazda'dan sonra bir kötü haber de Mercedes-Benz'den geldi

Eylül ayında satışlar ise önceki yıla kıyasla yüzde 20 artışla 152,7 milyar Tayvan doları oldu.

Genelde tatil öncesi siparişlerin arttığı bir dönem olan üçüncü çeyrekte yoğun ilgi gören iPhone 13 serisini piyasaya süren Apple dahil birçok şirketten güçlü talep geldi. Siparişlerdeki artışa rağmen bu dönemde çip sıkıntıları devam etti.

Çip krizi bir otomotiv devini daha vurdu! BMW’nin araç teslimatlarını yüzde 12,2 gerilediÇip krizi bir otomotiv devini daha vurdu! BMW’nin araç teslimatlarını yüzde 12,2 geriledi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ev sahipleri evini kiraya verirken bunu da yaptı!Ev sahipleri evini kiraya verirken bunu da yaptı!
Kabağına fiyat biçemiyor: 5 bin lira bile verseler satmıyorumKabağına fiyat biçemiyor: 5 bin lira bile verseler satmıyorum
İngiliz bankası "NatWest’e “kara para” cezasıİngiliz bankası "NatWest’e “kara para” cezası
Anahtar Kelimeler:
Apple Yeni Tayvan doları Tayvan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mete Gazoz’un acı günü

Mete Gazoz’un acı günü

Aşı karşıtı, canlı yayın yaptıktan sonra hayatını kaybetti

Aşı karşıtı, canlı yayın yaptıktan sonra hayatını kaybetti

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Motorine 23 kuruş zam

Motorine 23 kuruş zam

Üç uluslararası şirket Türkiye'de yatırım yapacak

Üç uluslararası şirket Türkiye'de yatırım yapacak

Yatırım şirketlerinin altın fiyatları tahmini

Yatırım şirketlerinin altın fiyatları tahmini

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Emsal karar alındı, o ücret alınmayacak

Emsal karar alındı, o ücret alınmayacak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Facebook borsada da çöktü

Facebook borsada da çöktü

HABAŞ yerli hibrit otomobil üretecek!

HABAŞ yerli hibrit otomobil üretecek!

Kışın kiralar 2 bin lira yazın ise 10 bin lira

Kışın kiralar 2 bin lira yazın ise 10 bin lira

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.