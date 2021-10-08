Dünyayı etkisi altına alan kriz onlara yaradı! Tayvanlı çip üreticisi rekor satış yaptı

Koronavirüs salgını ile başlayan çip tedarik sorunu birçok otomotiv şirketinin ara ara üretimi durdurma kararına neden olmaya devam ediyor. Küresel kriz haline gelen çip kirizi, dünyanın en büyük çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing’a yaradı. Şirketten yapılan açıklamada üçüncü çeyrekte satışları rekorları kırıldığı belirtildi.

TAHMİNLERE YAKLAŞTI

Bloomberg'te yer alan habere göre şirketin gelirleri üçüncü çeyrekte 414,7 milyar Tayvan dolarına (14,8 milyar dolar) yükselerek analist tahminlerine yakın gerçekleşti.

Eylül ayında satışlar ise önceki yıla kıyasla yüzde 20 artışla 152,7 milyar Tayvan doları oldu.

Genelde tatil öncesi siparişlerin arttığı bir dönem olan üçüncü çeyrekte yoğun ilgi gören iPhone 13 serisini piyasaya süren Apple dahil birçok şirketten güçlü talep geldi. Siparişlerdeki artışa rağmen bu dönemde çip sıkıntıları devam etti.



