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SEC Başkanı'ndan kripto paralara yönelik uyarı

02.09.2021 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin sermaye piyasaları düzenleyicisi SEC'in Başkanı Gary Gensler, kripto para platformlarının düzenleyici kurallar çerçevesinde kalmaları çağrısına uymaması durumunda faaliyetlerini tehlikeye attığını belirtti.

SEC Başkanı'ndan kripto paralara yönelik uyarı

ABD'nin sermaye piyasaları düzenleyici kurumu SEC'in Başkanı Gary Gensler, Financial Times’a verdiği söyleşide, kripto para platformlarının düzenleyici kurallar çerçevesinde kalmaları çağrısına uymaması durumunda faaliyetlerini tehlikeye attığını belirtti.

ABD’nin menkul kıymetlerden sorumlu düzenleyici kuruluşu SEC’in (Securities and Exchange Commission) başkanı, kripto para platformlarının, ülkenin düzenleyici kuralları çerçevesi faaliyet göstermeleri çağrısına uymaması halinde, faaliyetlerine devam edebilmelerini tehlikeye attıkları uyarısında bulundu.

Başkan Gary Gensler, İngiliz gazete Financial Times’a verdiği söyleşide, 'Teknoloji nötr' tutumunun sürmesine karşın, yatırımcıyı koruma, yasa dışı faaliyetlere karşı mücadele ve finansal istikrarı sürdürme gibi gerekli kamu politikaları söz konusu olduğunda, kripto paraların farklı bir kapsamda yer almadığını söyledi.

"FİNANS GÜVENE DAYANIR"

Gensler, dünya genelinde kripto paraların yaklaşık 2 trilyon dolarlık değeri ile kamu politikası çerçevesine dahil edilecek seviye ve durumda olduğunu söyleyerek, “Tarih size, dışarıda kalmasının uzun sürmeyeceğini söylüyor. Finans nihayetinde güvene dayanır” dedi.

Gensler, işlem platformlarının yeterli sayıda kripto paranın menkul kıymet olarak nitelenmesi bazında SEC’e kayıtlarını yaptırmaları şeklindeki önerisine sektörün verdiği tepkiye ilişkin hayal kırıklığını da dile getirdi.

“Gelin, bizle konuşun,” diyen Gensler, daha iyisini yapacak çok sayıda platformun faaliyette olduğunu, ancak bunlardan birkaçının izin talep etmek yerine af dilediklerini kaydetti.

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