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ECB Başkanı Lagarde: Avro Bölgesi’nde yüzde 8,7 daralma bekliyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 04.06.2020 17:26 | Son Güncelleme

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avro Bölgesi'nin ekonomisinde küçülmenin ikinci çeyrekte "benzeri görülmemiş" bir düzeyde olacağını belirterek, "Ekonomide 2020’de yüzde 8,7 daralma bekliyoruz.” dedi.

ECB Başkanı Lagarde: Avro Bölgesi’nde yüzde 8,7 daralma bekliyoruz

Lagarde, bankanın bu yılın dördüncü Yönetim Konseyi Toplantısı'nın ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Anketlerin ekonomik düşüşte dibin görüldüğünü gösterdiğini belirten Lagarde ekonomide toparlanmanın yılın ikinci yarısında gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etti.

Lagarde, Yönetim Konseyi, bankanın hedeflediği fiyat istikrarını yakalamak, finansal koşulları gevşetmek için varlık alımını artırma kararı aldığını hatırlatarak, “ECB martta Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı (PEPP) başlatmasaydı enflasyon ve büyüme konusunda çok farklı bir yerde olabilirdik. PEPP hedefli ve geçici bir programdır.” dedi.

PEPP’in bugün 600 milyar avro artırılmasının Kovid-19 salgını öncesi enflasyon patikasına dönülmesini sağlayacağına işaret eden Lagarde, bankanın varlık alımlarının 2022'ye kadar devam ettirilmesi finansal koşullarda toparlanmaya yardımcı olacağını vurguladı.

Lagarde, gelecek aylarda ECB'nin politikasını etkileyecek önemli şeyler olacağı öngörüsü ile PEPP'i artırdıklarını belirterek, PEPP'in çok başarılı bir program olduğunu savundu.

AB'NİN MALİ DESTEĞİ ÖNEMLİ FON DESTEĞİ SAĞLIYOR

Christine Lagarde, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun mali destek önerisini “memnuniyetle” karşıladıklarını belirterek, “AB’nin mali desteği önemli fon sağlıyor.” dedi.

Ekonomik tahminlere yönelik belirsizliklerin devam ettiğini vurgulayan Lagarde, son anketlerin ve mevcut verilerin Avro Bölgesi’nde ikinci çeyrekte ciddi bir daralmaya işaret ettiğini bildirerek, yılın üçüncü çeyreğinde ekonomik faaliyetlerin toparlanmasının beklendiğini kaydetti.

Kovid-19 salgını nedeniyle Avro Bölgesi'nin ekonomisinde küçülmenin ikinci çeyrekte "benzeri görülmemiş" bir düzeyde olacağını belirten Lagarde, "Ekonomi de 2020’de yüzde 8,7 daralma bekliyoruz.” dedi.

Lagarde, uzun dönemli enflasyon beklentilerinin daha az etkilendiğini ifade ederek, enflasyonun gelecek aylarda önemli ölçüde düşeceğini kaydetti.

ECB’nin gelecek yıl 0,8’lik bir enflasyon beklentisi olduğunu hatırlatan Lagarde, 2022 için enflasyon beklentisinin yüzde 1,6’dan yüzde 1,3’e çekildiğini kaydetti.

ECB ÇOK GENİŞ ARAÇ SATİNE SAHİP

ECB Başkanı Lagarde, orta vadede zayıf kalacak talebin enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağını anlatarak, bankanın enflasyon hedefine ulaşana kadar faizlerin mevcut seviyelerini koruyacağına işaret etti.

Alman Anayasa Mahkemesi'nin ECB tahvil alım programının haklı sebeplerle yapıldığının kanıtlanamaması durumunda Almanya yasalarına aykırı olacağı kararınına ilişkin Lagarde, “Mahkemenin kararına yönelik ECB’nin bağımsızlığına, varlık alımlarına zarar vermeyen iyi bir çözüm bulunacağına güveniyorum.” dedi.

Bankanın yönetim Konseyi’nin bugün faizler ve PEPP konusunda hemfikir tutum sergilediğini vurgulayan Lagarde, ECB’nin çok geniş bir araç setine sahip olduğunu söyledi.

ECB, yılın dördüncü toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, PEPP’i 600 milyar avro artırarak 1 trilyon 350 milyar avroya çıkardı.

Yönetim Konseyi, bugünkü toplantısında, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bıraktı.

KAYNAK:AA


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