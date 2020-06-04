ECB Başkanı Lagarde: Avro Bölgesi’nde yüzde 8,7 daralma bekliyoruz

Lagarde, bankanın bu yılın dördüncü Yönetim Konseyi Toplantısı'nın ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Anketlerin ekonomik düşüşte dibin görüldüğünü gösterdiğini belirten Lagarde ekonomide toparlanmanın yılın ikinci yarısında gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etti.

Lagarde, Yönetim Konseyi, bankanın hedeflediği fiyat istikrarını yakalamak, finansal koşulları gevşetmek için varlık alımını artırma kararı aldığını hatırlatarak, “ECB martta Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı (PEPP) başlatmasaydı enflasyon ve büyüme konusunda çok farklı bir yerde olabilirdik. PEPP hedefli ve geçici bir programdır.” dedi.

PEPP’in bugün 600 milyar avro artırılmasının Kovid-19 salgını öncesi enflasyon patikasına dönülmesini sağlayacağına işaret eden Lagarde, bankanın varlık alımlarının 2022'ye kadar devam ettirilmesi finansal koşullarda toparlanmaya yardımcı olacağını vurguladı.

Lagarde, gelecek aylarda ECB'nin politikasını etkileyecek önemli şeyler olacağı öngörüsü ile PEPP'i artırdıklarını belirterek, PEPP'in çok başarılı bir program olduğunu savundu.