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ECB Başkanı Lagarde’dan faiz ve enflasyon mesajı

03.11.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, "Mevcut enflasyon artışına rağmen, orta vadeli enflasyon görünümü ılımlı olmaya devam ediyor." dedi.

ECB Başkanı Lagarde’dan faiz ve enflasyon mesajı

Lagarde, Portekiz’in başkenti Lizbon’da düzenlenen bir etkinlikte Avrupa'da ekonomik toparlanma ve dayanıklılığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avro Bölgesi’nde faiz oranlarının artırılması için açıkça 3 şart ortaya koyduklarını anlatan Lagarde, “Mevcut enflasyon artışına rağmen, orta vadeli enflasyon görünümü ılımlı olmaya devam ediyor ve bu nedenle, önümüzdeki yıl 3 ön koşulun da karşılanması çok muhtemel değil.” dedi.

Lagarde, Pandemi Acil Varlık Alım Programı’nı (PEPP) ekonomileri desteklemek için devam ettirdiklerini hatırlatırken, PEPP'ten sonra da para politikasının toparlanmayı ve ECB’nin enflasyonun hedefine doğru sürdürülebilir şekilde dönmesini desteklemesinin önemli olmaya devam edeceğini vurguladı.

Satın alma gücünün artan enerji fiyatları tarafından daraltıldığı bir zamanda kredi koşullarının aşırı sıkılaştırılmasının ekonomik toparlanma için “ters rüzgar” oluşturacağı uyarısında bulunan ECB Başkanı Lagarde, enflasyon tahminiyle ilgili artan piyasa belirsizliği, yurt dışı politika faiz oranı beklentilerinin Avro Bölgesi'ndeki politika faizi beklentilerine etkileri nedeniyle piyasa faiz oranlarının son haftalarda yükseldiğini vurguladı.

KAYNAK:AA

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