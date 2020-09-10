ECB Başkanı Lagarde: Son gelen veriler devam eden toparlanmaya işaret ediyor

Lagarde, bankanın eylül ayı Yönetim Konseyi Toplantısı'nın ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomilerde yurt içinden gelen talebin ciddi toparlanma gösterdiğini belirten Lagarde, son gelen verilerin devam eden toparlanmaya işaret ettiğini söyledi.

Lagarde, "Ekonomik toparlanmanın gücü, salgının gelecekteki gelişimine ve çevreleme politikalarının başarısına büyük ölçüde bağımlı kalmaya devam ettiği için önemli belirsizliklerle karşı karşıya kalıyor." dedi.

İmalat sanayisinin toparlanmaya devam ettiğini, hizmet sektöründe ise ivmenin son zamanlarda yavaşladığını aktaran Lagarde, belirsizliğin tüketici harcamaları ve şirket yatırımları üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi. Lagarde, "Büyüme için riskler aşağı yönlü." dedi.

