ECB'nin "bekle-gör" tutumu faizlerde indirim beklentilerini aralık ayına taşıdı

Avrupa Merkez Bankasından (ECB) "bekle-gör" tutumuna devam ederek eylül toplantısında politika faizlerini sabit bırakması beklenirken, bir faiz indirimi olması durumunda bu indirim için aralık ayı toplantısı öne çıkıyor.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin gelecek hafta üç temel politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, Lagarde'ın başta bölgedeki ekonomik aktiviteye yönelik olmak üzere sözle yönlendirmeleri piyasalara yön verecek.

Lagarde'ın temmuz ayındaki şahin tavrı, piyasaların daha fazla adım atma beklentilerini azaltırken, ABD-AB ticaret anlaşması imzalanması ve Avro Bölgesi ekonominin toparlanma eğilimi göstermesi ise bu beklentilerin toparlanmasını sağladı.

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ECB'nin faiz indirimi yapılması için çıtayı yüksek tuttuğunu söyledi.

Yaz boyunca yaşanan birkaç olumlu gelişmenin Bankanın "bekle-gör" tutumunu güçlendirdiğine vurgu yapan Houte, "ABD ile AB arasında imzalanan ve 'daha kötüsü de olabilirdi' özelliği taşıyan ticaret anlaşması, ikinci çeyrekteki makul büyüme rakamları ve hala iyileşmeye devam eden iş dünyası güven endeksleri, eylül toplantısında faizlerin sabit tutulması yönündeki görüşü zayıflatmak yerine güçlendirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Houte, ağustos ayında manşet enflasyonda beklenmedik küçük bir artış yaşandığını da belirterek, tüm bu gelişmelerin faiz oranlarının sabit tutulacağına işaret ettiğini kaydetti.

Houte, şöyle devam etti:

"Artık ECB'nin yakın gelecekte faiz oranlarını mevcut seviyelerde tutacağını düşünüyoruz. Ancak toparlanmanın sekteye uğraması veya Fransa'daki siyasi karışıklıkların Avro Bölgesi genelinde finans piyasalarında strese yol açması durumunda ek bir faiz indirimi öngörülebilir."

ECB BÜYÜME TAHMİNLERİNDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYONLAR YAPABİLİR

Natixis Fransa, Belçika ve Avro Bölgesi Kıdemli Ekonomisti Hadrien Camatte, "Belirsizliklerin artmasıyla faiz indirim beklentileri aralık ayına ertelendi." dedi

ECB'nin yeni tahminlerini açıklayacağını ifade eden Camatte, şunları kaydetti:

"2025 ve 2026 büyümesine ilişkin hafif yukarı yönlü revizyonlar bekliyoruz. Aralık ayında nihai bir 25 baz puanlık faiz indiriminin, iş gücü piyasasındaki yumuşamanın beklenenden daha şiddetli olması ve enerji fiyatlarındaki düşüş ve avronun daha hızlı değer kazanmasından kaynaklı etkilerle enflasyonun hedefin oldukça altına düşmesi durumunda hala mümkün olduğuna inanıyoruz."

Rabobank Kıdemli Makrostratejisti Bas Van Geffen de "Güvercinlerin elinde başka bir faiz indirimi için sağlam bir gerekçe yok, zira bazı şahinler gelecekte faiz artırımlarına ihtiyaç olup olmadığını düşünmeye başladı bile. Fransa'daki siyasi çalkantılar ve küresel ultra uzun vadeli faiz oranlarındaki artış, bu aşamada bir politika tepkisini gerektirmiyor." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

