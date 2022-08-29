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Elon Musk'tan petrol ve doğal gaza destek! "Medeniyeti sürdürmek için" diyerek açıkladı

29.08.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter’ı satın almak üzereyken vazgeçerek dünyayı şaşırtan Elon Musk kısa vadede petrol ve doğal gaz kullanımını destekledi. Tesla ve SpaceX'in CEO'su olan Elon Musk, petrol ve doğal gaz kullanımını destekleyen açıklamalarına Norveç’te düzenlenen bir enerji konferansında imza attı. Musk, konuyla ilgili yaptığı konuşmada “Medeniyeti sürdürmek için petrol ve doğalgaz kullanılmaya devam edilmeli” dedi. "Aksi takdirde medeniyet çökecektir" de diyen Elon Musk'ın sözleri bununla da sınırlı kalmadı.

Elon Musk'tan petrol ve doğal gaza destek! "Medeniyeti sürdürmek için" diyerek açıkladı

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Norveç’in Stavanger kentinde düzenlenen bir enerji konferansına katıldı. Musk yaptığı konuşmada kısa vadede petrol ve doğaz kullanımını destekledi.

PETROL VE DOĞAL GAZ KULLANIMINI DESTEKLEYEN ELON MUSK: AKSİ TAKDİRDE MEDENİYET ÇÖKECEK

Elon Musk, “Kısa vadede petrol ve doğal gaz kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde medeniyet çökecektir” dedi.

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"DÜNYANIN KARŞI KARŞIYA OLDUĞU EN BÜYÜK ZORLUKLARDAN BİRİ..."

Musk konuşmasının devamında, “Dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biri, sürdürülebilir enerjiye ve sürdürülebilir bir ekonomiye geçiştir. Bunun gerçekleşmesi 10 yıldan fazla sürebilir” ifadelerini kullandı.

Musk ayrıca konuşmasında Kuzey Denizi'nde açık deniz rüzgar enerjisi üretiminin, sabit pil paketleri ile birlikte önemli bir enerji kaynağı olabileceğini belirterek, “Kış mevsiminde sürdürülebilir bir enerji kaynağı sağlayabilir" dedi. (İHA)

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Elon Musk doğal gaz Petrol
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