En zenginler listesinde bir ilk! Hintli milyarder Gautam Adani'nin büyük yükselişi

Dünyanın en zenginlerinin yer aldığı listede bir ilk yaşandı. 60 yaşındaki Hint milyarder Guatam Adani, yılbaşından bu yana servetini tam 60,9 milyar dolar artırarak dünyanın en zenginleri sıralamasında üçüncü sıraya kadar yükseldi. Servetini 137,4 milyar dolara yükselten Adani, Microsoft'un patronu Bill Gates ve borsa efsanesi Warren Buffet gibi ünlü ABD'li zenginleri de geride bıraktı. Adani son olarak Fransa ve Avrupa'nın en zengin ismi Bernard Arnault'u geçerek ilk üçe girdi. Böylece ilk kez bir Asyalı, dünyanın en zenginlerini listeleyen Bloomberg milyarderler endeksinde ilk üçe girmiş oldu.

İLK İKİDE MUSK VE BEZOS VAR

Dünyanın en zengin insanları listesinin ilk sırasında 251,4 milyar dolarlık servetiyle Elon Musk bulunuyor. Listenin ikinci sırasında ise 153,4 milyar dolarlık servetiyle e-ticaret ve bilişim devi Amazon'un patronu Jeff Bezos bulunuyor. Bir diğer Hint milyarder Mukesh Ambani 91,9 milyar dolarlık servetiyle en zenginler listesinde 11. sırada yer alıyor.

HERKESİN SERVETİ ERİDİ, ADANİ ZENGİNLEŞTİ

Sözcü'de yer alan habere göre, en zenginler listesinin zirvesindeki Tesla CEO'su Elon Musk'ın serveti yılbaşından bu yana 18,9 milyar dolar azalırken, Amazon kurucusu Jeff Bezos'un servetindeki düşüş 39 milyar dolar oldu.

Listenin dördüncü sırasındaki Fransız iş insanı Bernard Arnault'un serveti de bu yıl 42 milyar dolara yakın değer kaybetti. Bill Gates'in ise bu yıl servetinden 20,6 milyar dolar silindi.

ABD borsalarındaki sert düşüşlerle bu yıl çoğu kişinin serveti düşerken Adani’nin bu yıl servetindeki artış 60,9 milyar dolar oldu.

Böylece imparatorluğunu tarım ticareti, kömür ve limanlar üzerine kuran Adani, geleneksel olarak ABD’li teknoloji girişimcilerinin yer aldığı servet sıralamasında yükselmeye devam etti.

Adani'nin serveti ayrıca Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin inşa stratejisine uygun olarak yeşil enerji, havaalanları, veri merkezleri, dijital hizmetler ve medya gibi alanlarda da hızla çeşitleniyor.

SERVETİ İKİ YILDA 20 KATIN ÜZERİNDE ARTTI

1980'lerin sonlarında üniversiteyi terk ederek bir tarım-ticaret firmasıyla yola çıkan Adani'nin servetinin büyük bölümü son iki yılda elde edildi.

Bloomberg milyarderler endeksi verilerine göre Adani'nin serveti, 16 Mart 2020 tarihinde 5,8 milyar dolar seviyesindeydi.

2 Şubat 2021'de 35,9 milyar dolara ulaşan bu rakam, 7 Şubat 2022 itibarıyla 88,5 milyar dolara yükseldi. Adani'nin nisan ayında 100 milyar doları aşan serveti onun Elon Musk ve Jeff Bezos'un da olduğu seçkinler kulübüne üst sıralardan girmesini sağladı.

Böylece Adani'nin serveti, iki yılda 20 katın üzerinde arttı. Kömür üretimi ve ticareti ile liman işletmeciliği ile tanınan Adani, son yıllarda yenilenebilir enerji ve medya yatırımlarıyla da adından söz ettiriyor.

BİRÇOK SEKTÖRDE DE YATIRIMLARI BULUNUYOR

Adani'nin kurucusu olduğu Adani Grubu'nun petrokimya, havacılık, savunma ve veri merkezleri dahil birçok sektörde de yatırımları bulunuyor.

Adani son zamanlarda, Suudi petrol devi Aramco'da ortaklık girişimi de dahil olmak üzere inşaat, çelik gibi pek çok alanda işlerini sürdürüyor. Bu yıl Hindistan'da çimento sektörüne 10,5 milyar dolarlık yatırım yapan iş insanı Güney Koreli çelik üreticisi Posco ile de bir anlaşma imzaladı.

Öte yandan nisan ayında, Adani'nin amiral gemisi firması Adani Enterprises, yeni bir medya kuruluşu kurduğunu belirterek hızla büyüyen yerel eğlence pazarından da yararlanacağını duyurdu.

KAÇIRILIP REHİN ALINMIŞTI

Yaklaşık 20 yıl önce fidye için kaçırılan Adani, 2008'de Mumbai'deki Tac Mahal Sarayı'nda 166 kişinin öldüğü terör saldırısında içeride rehin alınan isimlerden biri olmuştu.

Hindistan’da muhalefet, Adani’nin aşırı sağ çizgideki Başbakanı Modi ile yakınlığı sayesinde servetini artırdığı eleştirilerini yöneltiyor.



