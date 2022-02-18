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Enerji krizi devam ediyor! Akaryakıt fiyatlarında rekor

18.02.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de akaryakıta yapılan zamların ardından benzin ve dizel fiyatı kendi rekorunu tazeleyerek en yüksek seviyeye ulaştı. İngiltere Otomobil Derneği’nin yaptığı son açıklamaya göre, ülke genelinde benzinin litre fiyatı 1.48’i aşarak 1.51’e, dizel fiyatı ise litre başına 1.51’i aşarak 1.54 yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Enerji krizi devam ediyor! Akaryakıt fiyatlarında rekor

İngiltere genelinde yapılan zamlarla birlikte akaryakıt istasyonlarındaki tabelalarda da tekrar değişikliğe gidildi. İngiltere Otomobil Derneği’nin yaptığı son açıklamaya göre, ülke genelinde benzinin litre fiyatı 1.48’i aşarak 1.51’e, dizel fiyatı ise litre başına 1.51’i aşarak 1.54 yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İngiliz araç sigorta şirketi Raf sözcüsü Simon Williams, 55 litrelik bir aracın yakıt deposunun tamamen doldurulması için 81,41 sterline ihtiyaç duyulduğu belirtirken, “Petrol fiyatının varil başına 100 doların eşiğine gelmesi ve perakendecilerin toptan akaryakıt artışını fiyatlara hızlı bir şekilde yansıtmaya istekli olmasıyla, önümüzdeki haftalarda günlük bazda yeni rekorlar kırılabilir” ifadelerini kullandı.

YENİ ZAMLAR KAPIDA

İngiltere’de 1992 yılının Mart ayından bu yana yıllık enflasyon seviyesi yüzde 7,2 seviyesine ulaşarak, yeni bir rekor kırdı. Gaz ve Elektrik Piyasaları Ofisi (Ofgem), 1 Nisan itibari ile gaz ve elektrikte de yüzde 54’e yakın bir artış olacağını açıklamıştı. (AA)

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İngiltere
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