Enflasyonda çift hane! Avro Bölgesi'nden rekor geldi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde yüzde 10'la rekor seviyeye çıktı. Reuters anketine katılan ekonomistler enflasyonun yüzde 9,7 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

Eurostat'tan yapılan açıklamada enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları dışarıda tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon yüzdae 6,1 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Çekirdek enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 5,.5 seviyesinde açıklanmıştı.

AMB’nin gelecek ayki toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına devam etmesi bekleniyor. Banka son 2 toplantıda toplam 125 baz puanlık rekor faiz artışı gerçekleştirmişti.

AMB Yönetim Kurulu Üyesi Martin Kazaks önceki günlerde enflasyonun yüzde 2’lik hedefe çok uzak olduğunu bu nedenle bir sonraki adımın yüksek montanlı olması gerektiğini ve 75 baz puanlık artışı tercih edeceğini belirtmişti.

