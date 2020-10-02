Evden çalışanlara müjde... İşte Türk Lirası'nın değerli olduğu ülkeler!

Salgın dolayısıyla ya da başka bir sebepten evden çalışma modelini uygulayan kişilere, çalışırken de gezebileceği ülkelerin listesini hazırladık. Bu ülkelerde gezmek oldukça karlı çünkü Türk Lirası'nın en değerli olduğu yerlerin başında bu ülkeler geliyor. Seyahat planı yaparken gezebileceğiniz yerleri genelde cebinizdeki paraya göre karar veriyorsunuz. Valizini hazırlarken gideceğiniz ülkenin para birimine göre anılarımızı şekillendireceğimizi de düşünüyoruz. İşte bu ülkelerde bunu pek düşünmeyeceksiniz. İşte Türk Lirası'nın değerli olduğu ülkeler listesi!

TÜRK LİRASI'NIN DEĞERLİ OLDUĞU ÜLKELER

Hangi ülkelerde Türk parası değerli merak edenler için bu ülkelerin başında Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Hindistan gibi doğa harikası ülkeler geldiğini belirtelim. İşte cebimizdeki parayı doya doya harcayacağımız ülkeler listesi...

*Aşağıda bulunan ülkelerin döviz kurları 2020 Ekim ayına göre hesaplanmıştır.

UKRAYNA

1 UAH = 0,27 Türk Lirası

1 TRY = 3,65 UAH

ÇEK CUMHURİYETİ

1 CZK = 0,34 TRY

1 TRY = 2,95 CZK

HİNDİSTAN

1 INR = 0,11 TRY

1 TRY = 9,44 INR

KAMBOÇYA

1 KHR = 0,0019 TRY