Evden çalışanlara müjde... İşte Türk Lirası'nın değerli olduğu ülkeler!

Salgın dolayısıyla ya da başka bir sebepten evden çalışma modelini uygulayan kişilere, çalışırken de gezebileceği ülkelerin listesini hazırladık. Bu ülkelerde gezmek oldukça karlı çünkü Türk Lirası'nın en değerli olduğu yerlerin başında bu ülkeler geliyor. Seyahat planı yaparken gezebileceğiniz yerleri genelde cebinizdeki paraya göre karar veriyorsunuz. Valizini hazırlarken gideceğiniz ülkenin para birimine göre anılarımızı şekillendireceğimizi de düşünüyoruz. İşte bu ülkelerde bunu pek düşünmeyeceksiniz. İşte Türk Lirası'nın değerli olduğu ülkeler listesi!
Hangi ülkelerde Türk parası değerli merak edenler için bu ülkelerin başında Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Hindistan gibi doğa harikası ülkeler geldiğini belirtelim. İşte cebimizdeki parayı doya doya harcayacağımız ülkeler listesi...
*Aşağıda bulunan ülkelerin döviz kurları 2020 Ekim ayına göre hesaplanmıştır.
1 UAH = 0,27 Türk Lirası
1 TRY = 3,65 UAH
1 CZK = 0,34 TRY
1 TRY = 2,95 CZK
1 INR = 0,11 TRY
1 TRY = 9,44 INR
1 KHR = 0,0019 TRY
1 TRY = 527,82 KHR
1 HUF = 0,025 TRY
1 TRY = 39,33 HUF
1 MKD = 0,15 TRY
1 TRY = 6,76 MKD
1 THB = 0,25 TRY
1 TRY = 4,08 THB
1 VND = 0,00033 TRY
1 TRY = 2990,00 VND
1 NPR = 15,10 TRY
1 TRY = 0,066 NPR
1 RSD = 0,077 TRY
1 TRY = 12,91 RSD
1 RUB = 0,100 TRY
1 TRY = 10,05 RUB
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