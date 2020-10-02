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Evden çalışanlara müjde... İşte Türk Lirası'nın değerli olduğu ülkeler!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.10.2020 10:20 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınından sonra birçok şirket evden çalışma şekline geçti. Yükselen döviz kurunun karşısında sürekli değer kaybeden Türk Lirası ile hayal ettiğiniz ülkelere gidemeyeceğinizi düşünüyorsanız bu haber tam da size göre! İşte Türk Lirasının değerli olduğu ülkeler listesi!

Evden çalışanlara müjde... İşte Türk Lirası'nın değerli olduğu ülkeler!

Salgın dolayısıyla ya da başka bir sebepten evden çalışma modelini uygulayan kişilere, çalışırken de gezebileceği ülkelerin listesini hazırladık. Bu ülkelerde gezmek oldukça karlı çünkü Türk Lirası'nın en değerli olduğu yerlerin başında bu ülkeler geliyor. Seyahat planı yaparken gezebileceğiniz yerleri genelde cebinizdeki paraya göre karar veriyorsunuz. Valizini hazırlarken gideceğiniz ülkenin para birimine göre anılarımızı şekillendireceğimizi de düşünüyoruz. İşte bu ülkelerde bunu pek düşünmeyeceksiniz. İşte Türk Lirası'nın değerli olduğu ülkeler listesi!

TÜRK LİRASI'NIN DEĞERLİ OLDUĞU ÜLKELER

Hangi ülkelerde Türk parası değerli merak edenler için bu ülkelerin başında Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Hindistan gibi doğa harikası ülkeler geldiğini belirtelim. İşte cebimizdeki parayı doya doya harcayacağımız ülkeler listesi...

*Aşağıda bulunan ülkelerin döviz kurları 2020 Ekim ayına göre hesaplanmıştır.

UKRAYNA

ukrayna.

1 UAH = 0,27 Türk Lirası

1 TRY = 3,65 UAH

ÇEK CUMHURİYETİ

çek cumhuriyeti-prag

1 CZK = 0,34 TRY

1 TRY = 2,95 CZK

HİNDİSTAN

hindistan

1 INR = 0,11 TRY

1 TRY = 9,44 INR

KAMBOÇYA

kamboçya

1 KHR = 0,0019 TRY

1 TRY = 527,82 KHR

MACARİSTAN

macaristan

1 HUF = 0,025 TRY

1 TRY = 39,33 HUF

MAKEDONYA

makedonya

1 MKD = 0,15 TRY

1 TRY = 6,76 MKD

TAYLAND

tayland

1 THB = 0,25 TRY

1 TRY = 4,08 THB

VİETNAM

vietnam

1 VND = 0,00033 TRY

1 TRY = 2990,00 VND

NEPAL

nepal

1 NPR = 15,10 TRY

1 TRY = 0,066 NPR

SIRBİSTAN

sırbistan

1 RSD = 0,077 TRY

1 TRY = 12,91 RSD

RUSYA

rusya

1 RUB = 0,100 TRY

1 TRY = 10,05 RUB

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