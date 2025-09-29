FİNANS

Eylülde Avro Bölgesi ekonomik güven endeksi artış gösterdi

Eylülde Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi 95,5 puana yükseldi. Bu durum tüketicilerin ve sektörlerin güvenindeki artışla ilişkilendiriliyor.

Eylülde Avro Bölgesi ekonomik güven endeksi artış gösterdi

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi eylül ayında aylık bazda 0,2 puan artarak 95,5'e ulaştı.

Avrupa Birliği Komisyonu, eylüldeki iş ve tüketici anketi sonuçlarını yayımladı.

AB'de ekonomik güven endeksi de 0,6 puan artış göstererek 95,5 puana çıktı.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi endeksinin 95,2 puan olacağıydı.

Açıklanan veriler, beklentilerin üzerinde geldi. Bu durum dikkat çekti.

Endeksteki artış, sanayi ve hizmet sektörü ile tüketicilerin güvenindeki yayılmadan kaynaklandı.

Buna karşın, perakende sektörüne olan güven zayıfladı.

Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi, eylülde eksi 15,5'ten eksi 14,9'a çıktı.

AB'de endeks de eylülde eksi 14,8'den eksi 14,3 seviyesine yükseldi.

Bu durumda, Avro Bölgesi'nde tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerinde bir artış yaşandı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

