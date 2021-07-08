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FAO: Küresel gıda fiyatlarında ilk! 12 ay sonra ilk kez düştü

08.07.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının bir yıl boyunca yükselişini sürdürmesinin ardından haziranda düştüğünü bildirdi.

FAO: Küresel gıda fiyatlarında ilk! 12 ay sonra ilk kez düştü

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, haziranda 124,6 puan olan FAO Gıda Fiyat Endeksi, aylık bazda yüzde 2,5 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,9 artış gösterdi.

Haziranda aylık bazda kaydedilen gerileme, 12 aylık yükselişin ardından endeksteki ilk düşüş oldu. Söz konusu gerileme, bitkisel yağlar, tahıllar ve süt ürünleri fiyatlarındaki azalıştan kaynaklandı.

FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, haziranda mayısa göre yüzde 9,8 düşerek 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Bu değer, palm, soya ve ayçiçeği yağı fiyatlarında uluslararası bazda kaydedilen düşüşleri yansıttı.

AYLIK BAZDA GERİLEDİ

FAO Tahıl Fiyat Endeksi, aylık bazda yüzde 2,6 gerilerken, yıllık bazda yüzde 33,8 arttı.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi haziranda bir önceki aya göre yüzde 1 azaldı, Haziran 2020'ye göre ise yüzde 22 yükseldi. Geçen ay bu endekste en yüksek düşüş tereyağında kaydedildi.

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FAO Et Fiyat Endeksi de bu dönemde aylık bazda yüzde 2,1 artarak yükselişini 9'uncu aya taşıdı. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 15,6 arttı.

FAO Şeker Fiyat Endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,9 yükselerek artışını 3'üncü aya taşıdı ve birkaç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Dünyanın en büyük şeker ihracatçısı Brezilya'daki olumsuz hava koşullarının mahsul veriminde oluşturduğu belirsizlikler fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yarattı.

FAO'nun 2021'deki küresel tahıl üretim tahmini 2 bin 817 milyon tona düşürüldü. Buna rağmen rekor seviyeye işaret eden rakam, yıllık bazda yüzde 1,7'lik yükselişe ve 47,8 milyon tonluk artışa karşılık geliyor.

Kaynak: AA

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