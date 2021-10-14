FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Fed aylık varlık alımlarını kasım ortasına kadar azaltmaya başlayabileceğinin sinyalini verdi

Fed aylık varlık alımlarını kasım ortasına kadar azaltmaya başlayabileceğinin sinyalini verdi

14.10.2021 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkez Bankası (Fed), aylık varlık alımlarını önümüzdeki ayın ortasına kadar azaltmaya başlayabileceğinin sinyallerini verirken, enflasyonun öngörülenden daha uzun süre yüksek kalacağından endişe eden Fed yetkililerinin sayılarının arttığı görüldü.

Fed aylık varlık alımlarını kasım ortasına kadar azaltmaya başlayabileceğinin sinyalini verdi

Fed henüz 120 milyar dolarlık aylık varlık alımlarını azaltma kararı almamış olsa da, 21-22 Eylül'deki para politikası toplantısının tutanaklarına göre "katılımcılar, ekonomik toparlanmanın genel olarak rayında kalması koşuluyla alımların kademeli olarak azaltılacağı ve alımların gelecek yılın ortalarında sona ereceği bir sürecin uygun olacağı değerlendirmesinde" bulundular.

TAHVİL ALIMLARINI AZALTMAK İSTİYOR

Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer Fed üyeleri ekonominin kaydettiği güçlü büyüme, enflasyonun hedefleri aşması ve iş gücü piyasasının koronavirüs salgınının yarattığı tahribattan toparlandığını göz önüne alarak tahvil alımlarını artık azaltmaya başlamak istiyorlar.

Dün akşam yayınlanan tutanaklara göre para politikası kurulu üyeleri Fed'in Hazine tahvil alımlarını ayda 10 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarını ayda 5 milyar dolar azaltmasını değerlendirdi. Bazı katılımcılar ise alımların daha hızlı azaltmayı tercih etti.

Tutanaklara göre, Fed 2-3 Kasım'daki para politikası toplantısında tahvil alımlarını azaltmaya başlama kararı alırsa, süreç Kasım ortasında veya Aralık ortasında başlayabilir. (Reuters)

G7'den merkez bankası dijital para birimlerine ilişkin açıklamaG7'den merkez bankası dijital para birimlerine ilişkin açıklama


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ağzından kan geliyordu!" Dünyaca ünlü plajda korku dolu anlar"Ağzından kan geliyordu!" Dünyaca ünlü plajda korku dolu anlar
PARTNERCem Yılmaz'ın 3 NFT'si satıldıCem Yılmaz'ın 3 NFT'si satıldı
ABD'de enflasyon eylül ayında da arttıABD'de enflasyon eylül ayında da arttı
Anahtar Kelimeler:
Fed
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı

Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı

"Yapıştır, yapıştır" diye bağırarak sinkaflı küfür etti

"Yapıştır, yapıştır" diye bağırarak sinkaflı küfür etti

MB kararı sonrası dolardan ilk tepki

MB kararı sonrası dolardan ilk tepki

Dolar durdurulamıyor! Artış devam ediyor

Dolar durdurulamıyor! Artış devam ediyor

Altın fiyatlarında hızlı yükseliş!

Altın fiyatlarında hızlı yükseliş!

Kaçırılmayacak fırsat! 30 bin TL'ye kadar maaşı var

Kaçırılmayacak fırsat! 30 bin TL'ye kadar maaşı var

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kripto para borsası kapılarını kapattı!

Kripto para borsası kapılarını kapattı!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

3 ülkeden dev işçi istihdamı! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş verecekler

3 ülkeden dev işçi istihdamı! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş verecekler

ABD'den açıklama geldi! Altın fiyatları fırladı

ABD'den açıklama geldi! Altın fiyatları fırladı

Reuters'ın haberine ilk açıklama: Endişe verici

Reuters'ın haberine ilk açıklama: Endişe verici

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.