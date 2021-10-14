Fed aylık varlık alımlarını kasım ortasına kadar azaltmaya başlayabileceğinin sinyalini verdi

Fed henüz 120 milyar dolarlık aylık varlık alımlarını azaltma kararı almamış olsa da, 21-22 Eylül'deki para politikası toplantısının tutanaklarına göre "katılımcılar, ekonomik toparlanmanın genel olarak rayında kalması koşuluyla alımların kademeli olarak azaltılacağı ve alımların gelecek yılın ortalarında sona ereceği bir sürecin uygun olacağı değerlendirmesinde" bulundular.

TAHVİL ALIMLARINI AZALTMAK İSTİYOR

Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer Fed üyeleri ekonominin kaydettiği güçlü büyüme, enflasyonun hedefleri aşması ve iş gücü piyasasının koronavirüs salgınının yarattığı tahribattan toparlandığını göz önüne alarak tahvil alımlarını artık azaltmaya başlamak istiyorlar.

Dün akşam yayınlanan tutanaklara göre para politikası kurulu üyeleri Fed'in Hazine tahvil alımlarını ayda 10 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarını ayda 5 milyar dolar azaltmasını değerlendirdi. Bazı katılımcılar ise alımların daha hızlı azaltmayı tercih etti.

Tutanaklara göre, Fed 2-3 Kasım'daki para politikası toplantısında tahvil alımlarını azaltmaya başlama kararı alırsa, süreç Kasım ortasında veya Aralık ortasında başlayabilir. (Reuters)



