Fed Başkanı Powell: Ekonomimizle ilgili temelde bir yanlış yok

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD ekonomisinin bir resesyon içinde olabileceğini ancak bunun normal bir resesyon olmadığını belirterek, "Ekonomimizle ilgili temelde bir yanlış yok. Aksine ekonomi çok iyi performans gösterdi." dedi.

Powell, katıldığı bir televizyon programında, Fed'in acil kredi sağlama yetkisi bulunduğunu ve buradaki tek sınırın Hazine Bakanlığı'ndan alınan desteğin miktarı olduğunu söyledi.

Salgının neden olduğu durumun tipik bir ekonomik daralma olmadığını belirten Powell, "Bu benzeri görülmeyen durumda geçici adımlar atma, bu kredileri sağlama imkanımız var ve bunu agresif bir şekilde yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Powell, virüsün kontrol altına alınması için insanlardan işletmelerini kapatmaları ve evde kalmalarının istendiğini anımsatarak, salgının kontrol altına alınmasıyla işletmelerin yeniden açılacağını ve güvenin geri döneceğini söyledi.

Bu süreçte işsizlik oranında artış ve ekonomik faaliyetlerde önemli bir azalmanın görülebileceğini vurgulayan Powell, diğer yandan bu durum geçtiğinde iyi bir toparlanmanın olabileceğini ifade etti.