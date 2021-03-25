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Fed Başkanı Powell: Politika değişikliği 'kademeli ve şeffaf' olacak

DÜNYA HABERLERİ  | 25.03.2021 17:18 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, Amerikan Ulusal Halk Radyosuna yaptığı açıklamada, tahvil alımlarını azaltacaklarını belirterek, sürecin mümkün olduğunca kademeli ve şeffaflıkla gerçekleştirileceğini belirtti.

Fed Başkanı Powell: Politika değişikliği 'kademeli ve şeffaf' olacak

Fed Başkanı Jerome Powell, Amerikan Ulusal Halk Radyosuna (NPR) verdiği röportajda, ortalama yüzde 2 enflasyon hedefine güçlü bir şekilde bağlı olduklarını yineledi.

'TAHVİL ALIMLARI AZALACAK'

Ekonomi toparlandıkça ve bankanın hedeflerine doğru önemli ölçüde ilerleme kaydedildikçe tahvil alımlarını azaltacaklarını belirten Powell, bunun uzun vadede faiz oranlarını yükseltmelerini de sağlayacağını ve sürecin mümkün olduğunca "kademeli" ve "şeffaflıkla" gerçekleşeceğini kaydetti.

Powell, ABD'nin bugünkü borç seviyesini sürdürülemez olmadığına işaret ederek, ülkenin borçlarını ödeyebileceğinden kuşku olmadığını dile getirdi.

(AA)

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