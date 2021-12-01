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Fed Başkanı: Varlık alım azaltımını daha erken bitirmeyi değerlendirebiliriz

01.12.2021 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyon riskinin arttığını belirterek, "Bu noktada, ekonomi çok güçlü ve enflasyonist baskılar yüksek, bu nedenle kasım toplantısında açıkladığımız varlık alımlarının azaltılmasını belki birkaç ay önce tamamlamayı düşünmek uygun olur. Birkaç hafta içinde yapacağımız toplantıda bunu tartışacağımızı umuyorum." dedi.

Fed Başkanı: Varlık alım azaltımını daha erken bitirmeyi değerlendirebiliriz

Powell, ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı ve enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yüksek fiyatların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı arz ve talep dengesizliklerine bağlı olduğunu yineleyen Powell, "Son birkaç ayda fiyat artışları ekonomide çok daha geniş bir alana yayıldı, daha yüksek enflasyon riskinin arttığını düşünüyorum." dedi.

Powell, enflasyonun uzun süredir Fed'in yüzde 2 hedefinin çok üzerinde seyrettiğine işaret ederek, enflasyonun "geçici" olduğu değerlendirmesinin bir kenara bırakılmasının zamanı olduğunu söyledi.

Fed'in araçlarını yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmediğinden emin olmak için kullanacaklarını vurgulayan Powell, yüksek enflasyonun gelecek yılın ortalarına kadar sürmesinin beklendiğini belirtti.

"FİYAT İSTİKRARINA İHTİYACIMIZ OLACAK"

Powell, "Bu noktada, ekonomi çok güçlü ve enflasyonist baskılar yüksek, bu nedenle kasım toplantısında açıkladığımız varlık alımlarının azaltılmasını belki birkaç ay önce tamamlamayı düşünmek uygun olur. Birkaç hafta içinde yapacağımız toplantıda bunu tartışacağımızı umuyorum." diye konuştu.

Omicron varyantına ilişkin ise gelecek haftalarda daha fazla bilgi sahibi olacaklarını aktaran Powell, yeni varyantın etkilerinin gelen bilgiler ışığında değerlendirilebileceğini, bunun bir risk olduğunu ancak tahminlere dönüşmediğini dile getirdi.

Fed Başkanı Powell'dan Omicron varyantı uyarısıFed Başkanı Powell'dan Omicron varyantı uyarısı

İş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Powell, devam eden salgın nedeniyle insanların işlerine dönmekte isteksiz olduğunu, iş gücüne katılım oranının eski haline dönmesinin daha uzun süreceğini anlattı.

Powell, "Salgından önce sahip olduğumuz türden harika iş gücü piyasasına geri dönmek için uzun bir genişlemeye ihtiyacımız olacak. Bunu elde etmek için fiyat istikrarına ihtiyacımız olacak." dedi.

"31 YILIN EN YÜKSEĞİYDİ"

Fed, kasımdaki toplantısında, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken; aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurmuştu.

Bankanın son toplantısından bu yana ABD'de enflasyon yıllık bazda yüzde 6,2 ile 31 yılın en yüksek artışını göstermişti.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bir sonraki toplantısı 14-15 Aralık'ta gerçekleşecek. (AA)

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