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Fed / Daly: İflaslar sonbaharda artacak

DÜNYA HABERLERİ  | 13.08.2020 14:59 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası (Fed) San Francisco Başkanı Mary Daly, ABD genelinde iş dünyası içinde iflaslar ve şirket tasfiyelerinin sonbahardan itibaren yükselmesini beklediğini açıkladı.

Fed / Daly: İflaslar sonbaharda artacak

Covid-19 pandemisin etkilerine ilişkin konuşan Daly, bazı ekonomik sektörlerinin kriz öncesi düzeylerine tam olarak toparlanmakta başarılı olamayacakları uyarısı yaptı. Daly ayrıca, pandemi nedeniyle verilmekte olan fazladan işsizlik ödemelerinin kesilmesinin ardından tüketici harcamalarında da düşüşler olacağına dikkat çekti.

Daly ayrıca, Fed'in faiz oranlarına ilişkin planlarının ABD'deki hisse senedi piyasaları için çok açık ve anlaşılır olduğunun altını çizdi.

Fed Başkanı Jerome Powell, 30 Temmuz'daki FOMC kararınının ardından düzenlediği toplantıda, Covid-19 vakalarındaki artışın ekonomi üzerinde baskı yaratmaya başladığına dikkat çekti ve bu gelişmeler karşısında Fed'in tahribatı sınırlamak ve büyümeyi canlandırmak için "ne kadar gerekirse elinden geleni yapacağı" sözü verdi.

"Faizleri artırmayı düşünmeyi düşünmeyi bile düşünmüyoruz" diyen Powell, ekonomik toparlanmanın uzun zaman alacağını, çünkü oteller veya restoranlar gibi salgından ağır etkilenen sektörlerde çalışan milyonlarca kişinin kısa süre içinde işe geri dönemeyeceğine dikkat çekti.

KAYNAK:AA

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