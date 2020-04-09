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Fed'den 2,3 trilyon dolarlık kredi desteği için ilave adım

DÜNYA HABERLERİ  | 09.04.2020 17:23 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası'nın açıklamasında hane halkları ve işletmelere yönelik kredi akışını artırmaya yönelik 3 kredi programının kapsamının genişletileceği de kaydedildi

Fed'den 2,3 trilyon dolarlık kredi desteği için ilave adım

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle, ekonomiyi desteklemek için 2,3 trilyon dolara kadar kredi sağlayacak ilave eylem kararı aldı.

Fed'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, hane halkları ve tüm ölçekteki işletmeler ile yerel yönetimlere verilecek desteklerin detayları açıklandı.

Açıklamada, bankanın kredi akışını güçlü bir şekilde desteklemek için tüm yetkilerini kullandığı vurgulanarak, geçen ay kurumsal borç piyasalarını genişletmek için alınan önlemlerin genişletildiği belirtildi.

Küçük ve orta ölçekteki işletmelere kredi akışı sağlanması için 600 milyar dolara varan kredi alımının yapılacağının belirtildiği açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı'nın 75 milyar dolarlık öz kaynak sağlayacağı aktarıldı.

Açıklamada, hane halkları ve işletmelere yönelik kredi akışını artırmaya yönelik 3 kredi programının kapsamının genişletileceği belirtilerek, böylece 850 milyar dolara kadar destek sağlanacağı kaydedildi.

Eyaletler ve yerel yönetimlere 500 milyar dolara kadar kredi sağlanacağının aktarıldığı açıklamada, hazinenin bunun için Fed'e 35 milyar dolarlık kredi koruması sağlayacağı bildirildi.

Açıklamada, geliri 2,5 milyar dolardan az ya da 10 bin kişiye kadar çalışanı olan şirketlere 4 yıl vadeli kredi sağlanması için bankalarla çalışılacağı da hatırlatıldı.

Değerlendirmede görüşlerine yer verilen Fed Başkanı Jerome Powell, "Fed'in rolü, bu kısıtlı ekonomik faaliyet döneminde, olabildiğince rahatlama ve istikrar sağlamaktır ve bugünkü eylemlerimiz nihai iyileşmenin mümkün olduğunca güçlü olmasını sağlamaya yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Merkez Bankası, kredi,

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