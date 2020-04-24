Fed'den corona virüs kredileri kararı

Fed'den yapılan açıklamada, hane halkları ile işletmelere kredi akışını sağlamak ve ekonomik toparlanmayı desteklemek için uygulamaya konulan kredi programlarının detaylarına ilişkin kamunun kapsamlı bir şekilde bilgilendirileceği belirtildi.

Finansal raporlama ile politika oluşturma sürecinde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri temel alınarak raporlamanın yapılmasının planlandığı ifade edilen açıklamada, Covid-19 salgınının ekonomik etkisini hafifletmek amacıyla hayata geçirilen kredi programlarından faydalananlar, kredi tutarları ve faiz oranlarının yanı sıra her bir kredi için toplam maliyet, gelir ve ücret bilgileri gibi detayların paylaşılacağı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu raporlamanın en az 30 günde bir yapılacağı kaydedildi.

Bankanın açıklamasında görüşlerine yer verilen Fed Başkanı Jerome Powell, "Fed, bu zor zamanda ekonomiyi desteklemeye yönelik eylemlerimize ilişkin kamuoyuna ve Kongreye detaylı bilgi sağlayarak şeffaflık ve hesap verebilirlik taahhüdünde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

